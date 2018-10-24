回嗆周玉蔻16字獲4萬按讚數 羅智強：公道在人心

前總統府副秘書長羅智強。(圖／本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

普悠瑪列車翻覆，名嘴周玉蔻質疑馬英九任內為完成普悠瑪在花東地區疏運，進行標準妥協，有必要對馬英九進行責任追究。並邀前總統府副秘書長羅智強上節目談論該議題，卻被羅在臉書上回應「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，沒齒不忘。」16字，該回文獲4萬位臉友按讚，羅智強表示，「台灣的公道也許不在司法，但至少還在人心。」

羅智強在臉書貼文重提頂新案，指「當年，周玉蔻污衊我是頂新門神，又説我協助魏家鞏固101經營權。這當然是子虛烏有。我沒拿過頂新集團一毛錢、更沒幫頂新集團關説過一件事。」

羅智強表示，「可笑的是，周玉蔻説她有消息來源，而她説的那位「消息來源」，卻在法庭上當庭否認提供消息。

但更可笑、更可笑的是，這「唯一」的消息來源都當庭否認了，換言之，整件事就是周玉蔻在血口噴人，但一審的法官劉宇霖（劉宇霖、劉宇霖、劉宇霖，我要再説三次），還是判了周玉蔻無罪。

這様的司法，等於是周玉蔻的幫凶，幫著她殺人名譽，讓人心寒！一點也不值得尊重！」

所以，羅智強對「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，沒齒不忘」回應周玉蔻上節目邀約，獲得4萬位臉友按讚，感謝按讚的臉友，指「這些年，是你們的溫熱的公義之心，陪我走過許多險惡崎嶇！謝謝您！」大讚「台灣的公道還在人心。」

而羅智強控告周玉蔻誹謗案，歷時近四年，終於11月14日要二審宣判。羅智強表示，「不論刑事的勝負如何，我都會繼續打民事官司。我會窮盡最後的司法程序，努力讓惡劣的造謠者付出她該負出的代價，因為，這已不只是羅智強一人的名譽之戰，而是台灣公道是非的另一張試紙。」

(中時電子報)

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