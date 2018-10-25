律師說法》大腿內側有異物…正妹抓捷運偷拍狼竟告不成

2018年10月25日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

一名謝姓男子在捷運站看到一名正妹，竟興起偷拍歹念，偷偷將手機伸到正妹裙底，女子大腿感覺被碰到，抓到偷拍狼並憤而提告妨害秘密罪。但謝男因手機故障，什麼都沒拍到，最終以不起訴處分結案。

●法律分析

刑法第315-1條規定，有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

即發生以下要件時，構成本罪：

1.無故：即非基於正當理由情形下。

2.活動者主觀上具有隱密進行其活動而不欲公開之期待或意願

3.在客觀上已利用相當環境或採取適當設備，足資確保其活動之隱密性，使一般人均能藉以確認活動者主觀上具有隱密性期待，而無誤認之虞時

4.拍攝、錄影他人活動、言論、談話或身體隱私部位

謝男所拍攝的為女子裙下部位，無論是女子本身的意願或已以衣物遮擋的客觀情狀中，都顯見是身體隱私部位，謝男無正當理由拍攝，已構成無故照相他人身體隱私部位，之所以經檢察官不起訴處分，是因為刑法第25條另有規定，已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯。未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。

以偷竊來說，只要曾經偷到東西(無論是否於得手後立即被人贓俱獲)，就是既遂，若已著手於打破車窗，或破壞住家門鎖正要進入，但沒偷到東西就放棄或被抓到，就是未遂，刑法關於竊盜罪即不罰未遂，但仍可以毀損罪或無故侵入住宅罪處罰。而有特別規定要處罰未遂的罪，則例如殺人罪。本案中，謝男所犯為無故拍攝他人身體隱私部位的妨害秘密罪，於檢察官偵查過程中發現，謝男因手機故障，甚麼都沒拍到，而本罪以行為人已窺視、竊聽或錄音、錄影、照相得手，才算既遂，謝男雖已著手將手機伸入女子裙底開始偷拍，但並沒有拍到，只能算是未遂，而妨害秘密罪不罰未遂，因此檢察官才在偵查階段，根據刑事訴訟法第252條第8款，以行為不罰為由，做出不起訴處分。

(中時電子報)