這件褲子讓各世代輕鬆詮釋時尚 怎麼穿都好潮！

2018年10月25日 08:00 中時電子報 卜彥之

衣服除了要穿著舒適，搭配技巧也不能缺少，畢竟在注重外表的時代，穿搭的風格可是讓人斷定第一印象的標準。而在衣服的挑選上，能夠在微正式或休閒風格之間變換自如的衣物，則會成為民眾的首選之一。像是GIORDANO本季秋冬推出的Jogging Pants束口褲就深受廣大消費者喜愛，甚至躍升為明星商品，原因在於材質舒適、剪裁好看又百搭、貼心的細節設計外，最重要的是各世代都能穿！

怎麼穿怎麼潮！7位不同世代的他們教你如何穿

7位來自不同世代的素人模特兒，詮釋Jogging Pants如何穿得時尚/GIORDANO提供

這次GIORDANO為了表現Jogging Pants符合各年齡層穿搭裝扮，特別邀請7位來自不同領域、年紀的素人模特兒，證明連爺爺、奶奶也能穿出時尚。最上層20世代的女孩熱愛運動穿搭風，上身穿著純棉大學T，下擺再露出一點深色內搭，搭配側邊寬條拼接設計的Jogging Pants，整體看起來活潑又舒服；中間左同為20世代的大男孩穿著軍綠色飛行外套，搭配同色系的軍綠色Jogging Pants，上衣穿上簡單的素面淺色T-shirt再配一雙老爹鞋，呈現出乾淨又日漸成長的Man味；中間右的Francine，是行銷顧問，在穿搭上面實用性和風格都很在意，亮色系的over size羽絨外套搭配灰色棉質束口褲，保暖又有型；最前排職業為藝術工作者的彼得，隨興的簡單素T，配上9分褲Jogging Pants，微露腳踝讓下半身更顯俐落，隨手抓件飛行外套讓搭配變得好簡單。上排右，本身就夠有型健身教練光頭還可以這樣穿！厚磅的挺版軍綠色襯衫搭配深素色背心，再穿上彈力十足配有褲腳拉鍊的束口褲，走在街頭永遠是目光焦點。

這次的重點也要強調，時尚不再是年輕人的專屬！銀髮族奶奶以棕色高領針織衫搭配白色牛仔外套，再穿上側邊以灰色織帶裝飾的束口褲，讓整體穿搭有個性卻又不失優雅；爺爺選擇灰色襯衫搭配黑色棉質背心，下半身穿著深灰色棉質Jogging Pants，而微露出的亮色內搭達到畫龍點睛效果，整體搭配在穩重中帶有種輕鬆感。

這些設計就是穿起來時尚又百搭的關鍵！

Jogging Pants束口褲之所以怎麼穿怎麼型，全要歸功於褲腳縮口的設計，因為束口設計能凸顯腳踝線條，讓下身視覺效果更俐落，適合各年齡、風格的客層穿搭，而後口袋拉鍊設計讓收納更安全。這次的Jogging Pants系列共有5種材質，分別是透氣舒適且手感細緻柔軟的毛巾布，以及面料平滑、版型硬挺又輕盈保暖的雙層布；厚度適中、內裡有刷毛的特級彈力面料，與布料偏厚、保暖且版型硬挺的珠地步；延展性和保暖度好、水珠不易附著的複合搖粒絨面料。

至於造型設計上，則有右腳褲增加G-motion字樣反光印花、小腿部位直線條設計、雙腿兩邊粗邊條設計、方便運動穿脫的褲腳拉鍊設計等造型。多種布料與設計增加民眾的選擇性，可依照不同場合、風格、年紀等因素挑選，不分年紀也能穿搭得體又時尚。

(中時電子報)

GIORDANO提供