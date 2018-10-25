只為茶杯放傢俱上 暴怒奶奶一槍轟殘了孫子大腿

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

有時長輩的話要聽，不要錯估了老人家的忍耐也是有底線。一名75歲的老奶奶，因為孫子無視她的再三告誡，將茶杯放在了傢俱上，她一槍轟了孫子右腿有殘疾之虞，老奶奶氣呼呼告訴前來處理的警察說，她不認為該這件事坐牢。

這名脾氣暴躁的老奶奶也因自己的行為，面臨使用危險武器進行攻擊的重罪指控，法官已下令對75歲的海倫進行評估，看她是否能受審。

據美國《明尼阿波利斯明星論壇報》報導，明尼蘇達州警方日前接到一通報警電話後趕到事發地，這時有人在位於布魯克林中心一街區住宅門口等待警方，他的右側大腿遭到槍擊，鮮血還不斷流了一地，這人人告訴警方，因一杯茶的放置問題，他的奶奶開槍打了他。

只為茶杯放傢俱上，轟了孫子一槍的老奶奶。（圖翻攝自《明尼阿波利斯明星論壇報》網站）

警方趕抵案發地，從老奶奶手槍中發現原先裝有5發子彈的手槍，已經被射出一發。而現場目擊者告訴警方，75歲的老婦人海倫•華盛頓（Helen Washington）對孫子非常生氣，因為她要求孫子把茶杯從她的傢俱上端走，但孫子沒有理睬。隨後海倫把杯子裡的茶給倒掉，然後離開了房間，當她再回來時，又繼續與孫子爭吵，孫子又端來了一杯新茶放在了傢俱上，因而兩人又繼續爭論著，這時奶奶直接掏出一把槍，就是砰一聲朝孫子大腿射擊。

報導中說，警方沒有透露海倫孫子的年齡及姓名，而當海倫被捕時，她還詢問警察，她開槍擊中孫子身體那個部位，還說不認為自己應該進監獄。

(中時電子報)

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