再槓周玉蔻 黃光芹「給受害人一封信」曝光

2018年10月25日 00:02 中時電子報 吳玫穎

黃光芹臉書PO出「給受害人一封信」，聲援羅智強。(取自黃光芹臉書)

前總統府秘書長、台北市議員參選人羅智強日前在臉書自爆周玉蔻邀他上節目被拒，後來周又傳訊解釋，「她只是轉述媒體報導（普悠瑪牽拖馬英九），不是她的評論。」遭羅智強以16字「君之構陷，銘記五內，天堂地獄，沒齒不忘！」回應，強調自己絕不會上她的節目，「我連和妳同台，都覺得髒了自己相信的理念！」引發熱議。名嘴黃光芹日前更在臉書PO出「給受害者的一封信」一文，力挺羅智強。

黃光芹本月23號特地在臉書為羅智強加油打氣，提到羅智強當然委屈，因為有人吃人夠夠，「傷了你，却致電與你，對你表示尊重。還好你沒接，否則一通電話，又令你陷入憂鬱。」

黃光芹2015年曾在政論節目上嗆周玉蔻是政治變色龍，作假新聞等言論，遭周玉蔻提告公然侮辱，最終黃光芹逆轉勝，二審判決她是善意評論，無須賠償。她在文中亦透露與羅智強原本陌生，卻因為面對「類似的遭遇」，結成偶爾私訊的知交，直指整件事問題出在「有人惡事作絕了，却還能夠公然偽裝正義，臉不紅、氣不喘」。

黃光芹強調，這封信不涉及政治，只想告訴羅智強：「你並不孤單。加油了！」同時也向自己與羅智強喊話，「我們要學習忍耐和等待，就當是自己對自己施放禮砲，也給下一代做個榜樣。」

特別的是，黃光芹這篇PO文，除了有羅智強的感謝留言「謝謝光芹，點滴在心！」還釣出不少曾經與周玉蔻同台的人，民進黨市議員王威中、高嘉瑜都留言要黃光芹加油。

另外，被羅智強嗆聲的周玉蔻，早前也在臉書PO出聲明回應：「本人主持的電台節目『蔻蔻早餐』廣泛多元邀請不同立場和政黨候選人接受訪談，羅智強先生也是邀訪對象之一，本人親自致電表示誠意，也是對採訪對象的禮貌。羅先生拒絕本人與團隊邀约，亦表示尊重。這種處理方式和所有邀訪模式並無二致。對於羅先生臉書情緒性發言，本人及節目製作團隊十分驚訝、遺憾，沒有評論。本節目立場一致，隨時歡迎羅智強候選人参與節目訪談。」

(中時電子報)