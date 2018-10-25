小心手麻是疾病！42歲老總「輕忽警訊」胸痛險喪命

2018年10月25日 00:02 中時電子報 林郁庭

手指頭出現發麻的情況千萬別輕忽！可能是心臟血管出問題。大陸小有名氣的健康博主「超級丁醫生」分享案例，一名私人企業的42歲王姓總經理工作繁忙，某天突然左小指感覺麻，以為是電腦用多而不以為意，2天後竟出現更嚴重的胸部劇痛，即時送醫才撿回一命，經檢查發現他是心肌梗塞，左側冠狀動脈的主幹幾乎堵死了，再稍微晚就醫，就沒救了。

《超級丁醫生》分享案例，指出不少人都曾出現手指麻痺的狀況，可能短時間就好轉，大多數人不以為意。其實心臟梗塞時，被阻塞的動脈血管，以及其所伴行的所有神經分支、末梢神經都會受牽連影響， 心臟病變與我們無名指和小指的神經分支關係密切，所以會引起該部位的持續性麻木或者疼痛等。手指麻痺也代表的意義是神經受到壓迫。

超級丁醫師表示，案例中的王總經理連日熬夜忙工作，因為以為是電腦用多而不以為意，未料接下來連2天整隻左手臂都麻痺，同時伴隨胸悶症狀，甚至演變成劇烈胸痛。緊急送醫治療後，才發現是左側冠狀動脈內的血管幾乎完全阻塞，血液無法流通，造成神經感應異常。醫師說，再晚個幾小時，患者可能就沒命。

超級丁醫師指出，不只心肌梗塞會引起手麻，還有中風、頸椎病、糖尿病等等，都有可能引發手指麻痺的情況。若狀況持續加重，往往是腦中風的前兆，應立刻到醫院檢查血壓、血脂。

(中時電子報)