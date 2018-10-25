小心手麻是疾病！42歲老總「輕忽警訊」胸痛險喪命

小心手麻是疾病！42歲老總「輕忽警訊」胸痛險喪命。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報

手指頭出現發麻的情況千萬別輕忽！可能是心臟血管出問題。大陸小有名氣的健康博主「超級丁醫生」分享案例，一名私人企業的42歲王姓總經理工作繁忙，某天突然左小指感覺麻，以為是電腦用多而不以為意，2天後竟出現更嚴重的胸部劇痛，即時送醫才撿回一命，經檢查發現他是心肌梗塞，左側冠狀動脈的主幹幾乎堵死了，再稍微晚就醫，就沒救了。

《超級丁醫生》分享案例，指出不少人都曾出現手指麻痺的狀況，可能短時間就好轉，大多數人不以為意。其實心臟梗塞時，被阻塞的動脈血管，以及其所伴行的所有神經分支、末梢神經都會受牽連影響， 心臟病變與我們無名指和小指的神經分支關係密切，所以會引起該部位的持續性麻木或者疼痛等。手指麻痺也代表的意義是神經受到壓迫。

超級丁醫師表示，案例中的王總經理連日熬夜忙工作，因為以為是電腦用多而不以為意，未料接下來連2天整隻左手臂都麻痺，同時伴隨胸悶症狀，甚至演變成劇烈胸痛。緊急送醫治療後，才發現是左側冠狀動脈內的血管幾乎完全阻塞，血液無法流通，造成神經感應異常。醫師說，再晚個幾小時，患者可能就沒命。

超級丁醫師指出，不只心肌梗塞會引起手麻，還有中風、頸椎病、糖尿病等等，都有可能引發手指麻痺的情況。若狀況持續加重，往往是腦中風的前兆，應立刻到醫院檢查血壓、血脂。

(中時電子報)

張媽媽基金會關懷弱勢 小朋友開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。