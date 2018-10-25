就怕選舉奧步 吳斯懷提醒藍營：固、拉、催、監、防

國民黨台南巿長候選人2號高思博（右）與高雄市長候選人1號韓國瑜（左），一起出席國民黨台南巿議員盧崑福（中）的問政說明會。韓國瑜高人氣帶動藍營士氣。（圖/高思博團隊提供）

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中時電子報
/綜合報導

民進黨第二次執政，並在立法院擁有過半的絕對優勢。但蔡英文政府施政表現出現偏執霸道、一意孤行。導致，中央執政弊病拖累地方綠營支持度。目前，台中、高雄等地藍營候選人支持度略勝一籌，退役將領吳斯懷表示，「藍營暫莫高興，尚須努力聚氣」，並提五字訣：固、拉、催、監、防，就怕1124投票日前「遇險」而功虧一簣。

吳斯懷在臉書表示，距投票日僅剩30天，藍營網路聲勢和民調數字僅供參考，暫莫高興得太早，尚須努力聚集人氣，以下五字訣提醒藍營，固、拉、催、監、防。

固票：穩固原有藍營基本盤，尤其是上次大選流失的200多萬票，如何讓他們願意回心轉意投籃，不能以為民進黨擺爛，大家就會回頭。

拉票：拉住年輕人及中間選民，他們厭惡藍綠惡鬥，不那麼在意統獨，只希望兩岸和平發展，不要兵戎相見；經濟環境改善，薪水能夠多一點，給年輕人一個可以期待的未來；有可以相信的能源，不要用健康換電力；更要拉住被粗暴年金改革的軍公教警消，他們只是希望合憲合法的領取退休俸而已，國家給他們一個公平對待而已。

催票：務必提高投票率，選前一週，要緊盯每一個可能支持者，當面叮嚀或電話催促，票票入櫃才是真的。

監票：年改效應，選務人員找不到足夠人力，剛好讓綠營有上下其手的機會，要鼓勵民眾勉力為之；另監票員更應盡早動員，防止作票或製造事端。

防奧步：目前綠營選情告急，各種奧步，抹黑、抹紅威脅、恐嚇已經開始，最後30天，選前之夜，投票、開票，必須全力監看，防止奧步翻盤。

有鑑於高雄「假錄音帶」、「走路工」等假新聞中傷國民黨候選人，導致二次市長選舉以些微票數差距錯失高雄政治版圖。吳斯懷特地以「固、拉、催、監、防」五字訣提醒藍營別再誤中選舉奧步技倆。

(中時電子報)

文章來源：吳斯懷臉書

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