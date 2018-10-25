《延禧》佘詩曼爆遭A咖女星白眼、當透明人 她衰中槍

佘詩曼澄清當年頒獎典禮上的不屑表情，其實只是在看瀏海。(取自微博)

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佘詩曼模仿當年白眼她的女星神情。(取自微博)
《延禧攻略》佘詩曼。(取自微博)

香港女星佘詩曼在清宮劇《延禧攻略》飾演繼皇后一角，完美詮釋「嫻妃」從一開始的與世無爭到後來「黑化」心路歷程，演技深受觀眾肯定。然而曾2度拿下TVB《萬千星輝頒獎典禮》視后的她，近日接受大陸節目專訪，卻自爆當年在頒獎禮上熱臉貼某位女星的冷屁股，遭對方白眼、當透明人，引發港媒瘋猜這位女星身分。

影片/佘詩曼節目受訪片段 自爆遭女星白眼、當透明人

佘詩曼近日上《魯豫有約一日行》談起TVB女星不合傳聞，透露曾有一年在頒獎典禮上被媒體截圖，指她露出「不屑」表情，但其實她當下只是在看自己的瀏海。

不過佘詩曼還真的曾在頒獎典禮上遭某女星敵視，她說當時自己跟對方是同一獎項的競爭對手，那時候幾百人同時在台上等，她看到一個東西很好笑，很開心地想跟對方分享，想不到對方卻完全不理、無視她，至今佘詩曼仍不知道哪裡惹到對方。

究竟佘詩曼所說的女星是誰呢？就引發港媒揣測，更翻出過去報導，原來佘詩曼曾與張可頤傳不合，在拍《金枝慾孽》時期，兩人更到了無話可說的地步。另外，黎姿也曾和佘詩曼傳不合，後來提起2004年競爭視后情景，更曾這樣形容佘詩曼，「我知道她不是壞人，只是要保護自己，我一樣。」

(中時電子報)

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