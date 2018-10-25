衝著民主黨高層 歐巴馬、柯林頓夫婦收到疑似炸彈郵包

衝著民主黨高層 歐巴馬、柯林頓夫婦收到疑似炸彈郵包（本報系資料照）

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距離期中選舉不到2個星期，恐怖攻擊對象竟然瞄準民主黨高層!前總統歐巴馬和國務卿希拉蕊住所驚傳收到炸彈郵包，美國特勤局如臨大敵,還一度封鎖了也被傳出收到炸彈郵包的CNN紐約分社。

虛驚！炸彈郵包寄歐巴馬與希拉蕊 遭祕勤局攔截

執法人員向紐約時報表示，歐巴馬、柯林頓夫婦和CNN紐約分社收到的包裹類似日前發現的寄給曾經掌控基金的索羅斯。警方也指出，這起疑似恐怖攻擊事件沒有造成任何人傷亡。當局懷疑可能是極端右翼分子所為。

警方一度封鎖了CNN在紐約的辦事處，還一度計劃引爆疑似爆裂物。數十輛警車和執法單位的車輛將建築物團團圍了起來，警方更是拉開了封鎖線，不讓人們靠近。

紐約時報的報導指出，隨著期中選舉日前日益逼近，不排除一些極端份子憤恨總統川普口中的製造假新聞機構，以恐嚇甚至恐怖行動表達憤恨和不滿。

報導還指出,炸彈郵包的回郵地址是民主黨佛羅里達國會議員舒爾茲，她同時也是民主黨全國委員會主席。

白宮特別發出譴責聲明表示，譴責有意的恐怖攻擊。這些恐怖活動令人不恥，將根據法律將犯罪人繩之以法。

據了解，特勤人員在星期三早上即掌握了相關包裹，他們都被寄往特勤人員保護的重要人員的住所。寄給希拉蕊的是寄到紐約市魏切斯特希拉蕊的住所。而寄給歐巴馬的包裹則是寄到了華盛頓。

CNN在紐約的辦公室位於時代華納大樓內，由於也收到了相同的包裹，警方對整個大樓進行了疏散。

執法人員透露，包裹並不大，大概是5英寸寬，8英吋長，外面用黑色膠帶層層包裹。裡面可能有易爆裂物。

(中時 )

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