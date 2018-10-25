普悠瑪通聯紀錄曝光！無助司機一路求援43分鐘

2018年10月25日 07:23 中時電子報 高德順 、 林毅 、 戴安瑋 ／綜合報導 ／綜合報導

台鐵普悠瑪列車1021翻車，造成200多人傷亡重大事故。事發後，台鐵疑似不斷扯謊，企圖將責任推卸給司機員尤振仲，台鐵局昨上午的記者會還指稱是司機關閉ATP未通報調度員，並超速過彎，讓外界震驚外，行政院則於下午打臉台鐵說，司機員有通報。司機員與調度員長達43分鐘的通話紀錄，今曝光，證實司機員一路向調度員、列車檢查員求救，最後啊一聲後就斷訊，列車出軌了。

根據《聯合報》報導，司機員是從在貢寮、福隆間開始向調度員報告列車動力異常，動力會自動消失、電門自動切掉歸零，呼叫檢查員上車檢查，與檢查員通話討論排除方法，嘗試重新降弓等，之後列車行駛到大溪又失去動力，列車檢修人員在宜蘭上車復位，列車過宜蘭、羅東直奔新馬路上，仍無法解決，直到最後一刻雙方仍在通話中想辦法排除，直到列車出軌，整個通話前後長達43分鐘，最後檢查員問「有聽到嗎？喂…」再無回應。

通聯記錄顯示，司機員從16點5分就開始求援，表示列車有問題，指出動力會自動消失，時好時壞。到了8分的時候調度員反問「時好時壞是什麼意思」，司機回答「動力會自動切斷」，接著調度員從1車和8車空壓機跳開，判斷出冷氣問題，並回問司機「現在開沒有問題嘛」，並答應列檢在宜蘭站上車查看。

到了13分時，司機再度求助「電門會歸零」，但疑似是收訊不好，檢查員一直無法聽清楚司機的聲音，檢查員要求停留軔機未果後，表示等等會回撥，隨即掛斷電話。

16點16分，司機再度表示停留軔機有問題，但仍舊無法解決問題，通話3分鐘未果後，檢查員表示如果真的不行，就先打電話給另外一名杜姓檢查員，會比較快。

19分開始到26分，司機與檢查員一直就動力問題溝通，但始終無法解決問題，動力一直時有時無，到了26分54秒時，檢查員表示會幫司機換車，但要在花蓮換，要司機盡力開。

35分時，司機繼續通報列車問題，動力依舊時有時無，溝通幾分鐘後，調度員問「時有時無要多久時間」，這時宜蘭值班站長問說6432能不能開車，調度員判斷後下指示，要站長回說可以開車。

到了46分，司機提到ATP問題。對話紀錄如下：

16:46:54

（地點：羅東-冬山）

（車況：8車BOUN OFF位後再ON位，強制停止訊號再次產生，1車未執行復位動作。）

司機員：6432你好。

調度員：請問你有去復位主風泵的斷路器嗎？

司機員：強制空壓機的斷路器？

調度員：是，你有去復位嗎？

司機員：第8車而已，又跳。

調度員：復位後又跳是不是？

司機員：1車沒有去復。

調度員：我跟你講，等等去復位起來，1車叫列車長去復位，他在哪裡？

（車況：ATP關機中）

司機員：他現在應該在1車。

調度員：我是說你知不知那個斷路器在哪？能不能叫列車長復位。

司機員：那個1車的第3排BOUN關起來再打開。

調度員：我叫他去找你好了，你再教他。

司機員：好的，收到。

調度員：你8車復位起來又掉，是嗎？

司機員：現在變成ATP關起來。

調度員：ATP關起來會好嗎？

司機員：ATP關起來現在速度是有的。

調度員：不是，ATP關起來他會是好的嗎？

司機員：目前關起來速度是有的，觀察看看。

調度員：好好好，那我叫列車長去你那邊，你教他復位。

司機員：好的，收到。

調度員：OK！OK。

16:48:52

（地點：冬山-新馬）

（車況：8車BOUN OFF位後再ON位，強制停止訊號再次產生，1車未執行復位動作。）

司機員：6432你好。

檢查員：6432你現在BOU有叫列車長幫你復位嗎？

司機員：1車沒復位，8車復位還是跳開。

檢查員：怎樣？

司機員：1車沒有復位，8車復位還是跳。

檢查員：跳開？你說什麼東西跳開。

司機員：那個，就是空壓機強制停止。

檢查員：好，你再去復位一次。

檢查員：你再去叫列車長扳一次。

檢查員：有聽到嗎？

檢查員：喂…

(中時電子報)