10／25 三大報頭條要聞

2018年10月25日 07:29 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●釀成18人死亡的普悠瑪出軌事故，事發不到3天，檢方、行政院調查小組與交通部台鐵局，就定調是司機員關閉列車自動防護系統（ATP）導致超速出軌，甚至明白點出「人為疏失」。昨日交通部、台鐵高層還公然說謊，指事故列車司機員關閉ATP未通報，企圖卸責，嫁禍司機員。

●含世紀之毒戴奧辛的大閘蟹流入市面！衛生福利部食品藥物管理署調查，進口商喬艾舶企業、侑豐企業等2家公司日前從大陸進口3批共15噸大閘蟹，因戴奧辛超標遭邊境攔截，業者卻擅自偷賣，從本月14日進口到22日查獲，至少已經流入市面9天，不排除進入星級飯店，甚至已遭消費者吃下肚，全案由基隆地檢署偵辦中。

●監委陳師孟立案調查公投盟2014年召群眾靜坐，公投盟前執行長賴芳徵被控妨害公務判決有無違誤等，引發司法界不滿。其實陳月前也以查分案為名義，前往最高法院調查，之後要求最高法院提供將扁判決有罪法官審案狀況，引法界寒蟬效應和批評。

●監察院過去彈劾案採祕密投票，外界質疑不透明。民進黨團總召柯建銘昨表示，立院將處理《監察法》修正，重點在修法讓彈劾改採記名投票，即使彈劾未過，亦應公開結果，「立法院修法要你彈劾記名就記名，要公告就要公告！」

◎旺報

●時隔七年，日本首相安倍晉三25至27日將再度訪問大陸，出發前他接受陸媒採訪時表示，兩國應從大局出發、穩定發展友好合作關係；關於台灣問題，安倍重申日本一貫堅持在1972年《日中聯合聲明》中所表明的立場。台灣學者分析，這是大陸趁此機會「再度拴緊」中日關係裡台灣問題立場上的「七二年體制」。

●日本首相安倍晉三此行訪陸，不只將陸日關係推升至歷史新高度，也傳遞出日本外交路線再次轉向的信號。回顧過往歷史，日本外交政策，幾乎都是在「脫亞」與「入亞」間來回擺盪。而安倍此次訪陸，意味著日本外交路線再度向「福田主義」復歸，即重新思考日本與亞洲關係，而陸日關係也成為不可迴避的一環。

●霸氣一語宣布港珠澳大橋開通後，大陸國家主席習近平南巡行程起身清遠英德市、深圳市與廣州市調研。在24日上午於深圳改革開放展覽館參觀「大潮起珠江─廣東改革開放40周年展覽」，據悉館內有展示1992年「深圳810事件」搶股條暴動的歷史照片；如今受中美貿易戰影響，大陸股市動盪，習近平在此期間展開第二次南巡別具意義。

●美國總統川普被問到美艦穿台海時回應說，不會擔憂中國負面反應，決定是他本人和他的將領來做的。大陸海協會副會長、國台辦前副主任孫亞夫23日則在北京清華大學一場研討會上表示，如果美國一旦實施美台軍艦互泊、美台高級官員互訪，將使台海風高浪急。

◎工商時報

●美股陷入滾動式熊市危機，拖累台股盤中跌破前波低點，勞退基金昨（24）日不僅火速撥款140億元，委託七家投信代操，勞動基金運用局並要求各投信3天內持股須達7成以上，也就是在本周五前，總共要投入100億元資金入市。

●美國財政部表示，受到外國央行、海外投資人與交易商對美債買氣轉趨疲弱，導致外資持有美債的比重降至41％，創下15年新低。外資今年前8月對美債買超還不到800億美元，除了引爆今秋債市賣壓，外界還擔憂恐將危及美股9年的大多頭行情。

●隨著政府張開雙手歡迎台商回流設廠或擴廠，在中央與地方政府釋出閒置產業用地的同時，卻忽略台商不同的產業類型對於電力之殷切需求，也沒有提出更積極的因應對策。從去年賴清德院長上任後，被行政院和高雄市政府當做重大政績的兩大投資案，加上此次台商返鄉的用電需求，未來能否獲得充分的滿足，仍在未定之天。落腳台南科學園區的台積電、以及已在南科高雄園區動土的華邦電子，無論是在2020年完工的12吋晶圓廠，或預定於2022年投產的3奈米晶圓廠，都考驗著政府2025年非核家園政策的電力供給能力。

●台灣製造業在追求附加價值提升的過程，產值規模也持續擴大。工研院產科國際所24日公布IEKCQM台灣製造業產值現況及成長率預估，首次公布2019台灣製造業產值預測應可達20.07兆元、成長率3.21％，同時上修今年台灣製造業產值成長率到4.75％，較7月估測的3.27％增加1.48個百分點。

(中時電子報)