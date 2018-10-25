華盛頓國際中學美術聯展 台灣扎根、放眼國際

2018年10月25日 08:50 中時 盧金足

學生全程規畫、布展及主持，展現實做和創意能力。（盧金足攝）

華盛頓國際學校的校長、主任、副主任及師生們都到場支持，肯定學生們的作品。（盧金足攝）

華盛頓國際學校外語部八名高三學生廿四日在「聯．臻藝文空間」舉行聯合美展，參展學生未來將申請國外大學，就讀包括建築、服裝、珠寶設計、時尚行銷等藝術相關學系，海外大學著重學生實做和創意能力，創作的學生必須具備用英語面對面或書面詮釋能力，舉辦畫展猶如起跑點，以正能量迎向新的里程碑。

華盛頓國際學校長吳榕峰指出，華盛頓國際中學每年輔導學生出國並協助獲得獎學金，藉由提供學生管道，讓他們直接與美國各大學代表面對面溝通，獲得最新申請資訊。

華盛頓國際學校今年邁向第十五年，畢業生申請「全球百大錄取率」屢創佳績，除世界排名第三美國加州大學柏克萊分校、英國排名第三帝國理工大學之外，還有許多國家的第一名校。

「及早做好準備，在面對競爭的美國大學申請時，事半功倍！」華盛頓國際學校主任郭喬雯表示，華盛頓國際學校搭配學校多元選修課程，讓學生提早探索興趣，再聯結美國大學博覽會提升國際視野，成為學生踏進國際名校的有力推手。

10月正是美國申請大學如火如荼展開的時刻，華盛頓國際中學規畫「2018 LINDEN Tour美國大學博覽會」，邀請美國十三所大學蒞校與學生近距離對談。

LINDEN Tour舉辦國際巡迴之美國大學博覽會已有三十多年歷史，此次來訪華盛頓國際中學，參展學校包括喬治梅森大學、伊利諾理工學院、緬因大學等13所文理名校共襄盛舉。

華盛頓國際學校的升學輔導副主任林佳佳表示，LINDEN Tour College Fair能讓學生利用最短的時間而獲得美國最多州的學校資源，這十三所參與博覽會的學校遠渡重洋來華盛頓國際學校向學生介紹各校特色、科系、環境、學費、申請條件與獎學金等相關資訊。

最主要的原因該校經過多年深根的國際教育，獲得各個大學的肯定，校方優秀的畢業生更自美國各大學脫穎而出，各校國際處招生代表們不僅提供學生專業的升學建議，並即時回應學生的提問，讓他們能近距離了解學生的最佳機會，各校對學生們表現表示讚許，力邀學生做出最佳升學選擇。

(中時 )