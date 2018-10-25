華盛頓國際中學美術聯展 台灣扎根、放眼國際

華盛頓國際學校外語部學生24日在「聯.臻藝文空間」舉行聯合美展，作品有水彩、油畫、手工藝品、服裝設計及立體彫塑，展現藝術才華。（盧金足攝）

友善列印
中時
學生全程規畫、布展及主持，展現實做和創意能力。（盧金足攝）
華盛頓國際學校的校長、主任、副主任及師生們都到場支持，肯定學生們的作品。（盧金足攝）

華盛頓國際學校外語部八名高三學生廿四日在「聯．臻藝文空間」舉行聯合美展，參展學生未來將申請國外大學，就讀包括建築、服裝、珠寶設計、時尚行銷等藝術相關學系，海外大學著重學生實做和創意能力，創作的學生必須具備用英語面對面或書面詮釋能力，舉辦畫展猶如起跑點，以正能量迎向新的里程碑。

華盛頓國際學校長吳榕峰指出，華盛頓國際中學每年輔導學生出國並協助獲得獎學金，藉由提供學生管道，讓他們直接與美國各大學代表面對面溝通，獲得最新申請資訊。

華盛頓國際學校今年邁向第十五年，畢業生申請「全球百大錄取率」屢創佳績，除世界排名第三美國加州大學柏克萊分校、英國排名第三帝國理工大學之外，還有許多國家的第一名校。

「及早做好準備，在面對競爭的美國大學申請時，事半功倍！」華盛頓國際學校主任郭喬雯表示，華盛頓國際學校搭配學校多元選修課程，讓學生提早探索興趣，再聯結美國大學博覽會提升國際視野，成為學生踏進國際名校的有力推手。

10月正是美國申請大學如火如荼展開的時刻，華盛頓國際中學規畫「2018 LINDEN Tour美國大學博覽會」，邀請美國十三所大學蒞校與學生近距離對談。

LINDEN Tour舉辦國際巡迴之美國大學博覽會已有三十多年歷史，此次來訪華盛頓國際中學，參展學校包括喬治梅森大學、伊利諾理工學院、緬因大學等13所文理名校共襄盛舉。

華盛頓國際學校的升學輔導副主任林佳佳表示，LINDEN Tour College Fair能讓學生利用最短的時間而獲得美國最多州的學校資源，這十三所參與博覽會的學校遠渡重洋來華盛頓國際學校向學生介紹各校特色、科系、環境、學費、申請條件與獎學金等相關資訊。

最主要的原因該校經過多年深根的國際教育，獲得各個大學的肯定，校方優秀的畢業生更自美國各大學脫穎而出，各校國際處招生代表們不僅提供學生專業的升學建議，並即時回應學生的提問，讓他們能近距離了解學生的最佳機會，各校對學生們表現表示讚許，力邀學生做出最佳升學選擇。

(中時 )

10／25 三大報頭條要聞 電腦前久坐 公務員右腿腫脹潰爛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。