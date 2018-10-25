高雄》倒戈潮來了！民進黨黑派操盤手羅兆洪宣布力挺韓國瑜

2018年10月25日 08:21 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照,林宏聰攝）

選戰倒數，向來是綠營鐵票倉的高雄出現鬆動，受到民進黨中央執政績效差，造成民心思變。繼許多資深民進黨員倒戈後，民進黨29年黨員，隸屬原高雄縣黑派的美濃客家籍大老羅兆洪也公開力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，為年底選戰投下震撼彈。羅兆洪也將在今天上午10時30分，國民黨高雄市黨部1樓召開《民進黨客家大老，怒吼了》記者會，站出來力挺韓國瑜。

「倒戈潮」儼然在綠營內部醞釀！羅兆洪是繼原民進黨員高雄群英婦女會理事長潘金英、鳥松區里長聯誼會前主席陳清茂、前綠營第一麥克風手張銘誌及鑄劍大師郭常喜表態挺韓國瑜後，又一重量級綠營人士挺韓。

據中評社報導，昔日在黑派、民進黨「余家班」佔有一席之地，當時高雄縣選舉包括余陳月瑛、余政道、余玲雅等人選戰都有其操盤影子的羅兆洪指出，他30歲當選縣議員就是黑派的一份子，跟黑派大家長余登發及余陳月瑛非常要好，羅更表示，余陳月瑛是非常具有親和力的政治人物，總能跟農民打成一片，如今他從韓國瑜身上看見過去余陳月瑛的影子及特質。反觀現在民進黨內充斥著權貴及政二代，大多沒歷經當年爭取民主的苦痛，卻屢以權謀爭權奪利，忘記創黨前輩的初衷理念，在眾多因素考量下他決定支持韓國瑜。羅兆洪強調，客家人有客家人硬頸精神，只要點頭答應挺韓國瑜就不會反悔。

羅兆洪在民進黨初選時力挺謝系綠委管碧玲，但初選結束後卻改挺韓國瑜，羅說初選時陳其邁陣營有派人來希望尋求支持，但他已答應要挺管，未料管民調掉到第四名，而陳其邁民調3月7日公佈後一枝獨秀，但他從3月中等到10月中還沒見陳來拜訪過一次。羅說陳其邁覺得初選勝出那麼多穩贏，也沒安排來拜訪，這就是民進黨在高雄久了，太驕傲輕敵，等到民調被拉近後才又想來拜託。

至於韓國瑜，羅兆洪說韓來高雄後透過關係跟他通電話，後來就說要來拜訪。他對韓的積極印象深刻，又持續觀察他的表現，發現他對農業、對農民的瞭解及態度，以及那種親和力有余陳月瑛的影子，於是他願意表態支持韓。

(中時電子報)