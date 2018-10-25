高雄》陸戰開打！韓國瑜翻轉高雄　「三山大決戰」成關鍵

接下來的三山大會戰，將是韓國瑜的陸軍總體檢，也是外界關注韓國瑜的空軍能否換成真正的選票。（柯宗緯攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰倒數30天，國民黨提名的韓國瑜運用空軍和網路聲勢，從不被看好情形下一路殺到五五波，韓國瑜能否翻盤已成為這次選戰中最受注目的焦點。但更讓外界關注的是，韓國瑜的空軍是否能夠轉換成真正的選票，也就是真正的陸軍，接下來要舉辦的三山造勢大會，就是最重要的觀察指標。

據政論節目《關鍵時刻》報導，從25日開始，韓國瑜和民進黨的戰爭就真正進入到短兵相接的陸戰，韓國瑜接下來的三場造勢大會：10月26日在鳳山區經武陸橋下舉辦「大鳳山地區」造勢大會、11月8日在美濃高美醫專操場舉辦「大旗山地區」的造勢活動以及11月14日在岡山筧橋路的岡山河堤公園舉辦「大岡山地區」造勢大會，這三山大會戰，就是韓國瑜的陸戰大考驗，而且這三場造勢大會最特別之處是在平日舉辦，不是在周末舉辦，若韓國瑜能在這三場在平日舉辦的大會造勢起來的話，這背後代表的是韓國瑜的陸軍已經出來了。

批踢踢網友也表示這三場造勢大會也可看出許多門道，這三場的造勢大會是在平常日的6:30開始辦，很大的作用是要擴大韓國瑜的宣染力，更是一個觀察指標。假設韓國瑜的人氣真的被衝出來，那檯面上的民調都有可能是真的，而這衝出來的「勢」更可以讓猶疑的地方人士決定「西瓜要不要靠大邊」。

其次，造勢的三個地點分別是北高雄、南高雄和山區的三大都市。先看岡山鳳山（舊高雄縣）這兩個地方，先暫且不看農會系統有沒有辦法動員這麼多人來，這兩個地方有個共同的特色，就是舊高雄縣的軍公教系統都這在兩個區域。空軍軍官學校、陸軍通信電子資訊學校以及空軍航空技術學院都在岡山，而陸軍軍官學校和陸軍步兵學校則在鳳山。而韓國瑜又曾為中華民國陸軍軍官學校專修學生班40期的學生，跟軍人系統有淵源，因此這兩場造勢大會的背後意義是要看韓國瑜有沒有辦法帶出軍系系統人來，進而感染週邊群眾。

最後，該網友總結這三場造勢晚會等於是這半年來，韓國瑜在高雄練兵的總體檢和總閱兵。直接檢驗你韓國瑜有沒有辦法打進舊高縣的基層，還是你的空軍是虛的，全實兵陸軍展現。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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