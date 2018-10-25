遭敘武裝組織綁架3年 日記者：「真是地獄！」

2018年10月25日 10:27 中時 黃菁菁

在敘利亞被武裝組織綁架3年4個月，前天剛被釋放的日本自由記者安田純平，25日上午已從土耳其伊斯坦堡轉機返回日本，預定今晚抵達。他在機內接受日媒採訪時表示，過去那3年的生活，真是地獄！日本政府則否認曾付贖金。

安田在機上接受日媒的採訪時表示，「能重獲自由真的太高興了！」，他回顧那3年說:「真是地獄，在身體上也是，更多的痛苦是在精神上的。每天光想著今天又回不了家，就越來越控制不了自己。自己整天被關在個室中，都開始感覺像是理所當然的生活了。」

武裝組織每隔一段時間就會上傳安田被綁的影像，被問到是否被拍要求影片上傳到網上時，安田說:「我也不知道3年來拍了幾次，但是大概每幾個月就會拍1次。」有關綁架他的組織，安田表示，他們都不說名字，我也無從得知，只能說是專門綁架外國人，搶錢的集團。

至於被關的地方和獲釋的情形，安田表示，「我被關在(敘利亞的西北部)伊德利卜，經常聽到空襲和戰鬥機飛過的聲音，也不時在伊德利卜縣內移動換地點。」「他們用車載我到與土耳其的國境，由土耳其方面接手，之後就一直在昨天的設施裡。」

被問及今後的生活時，他說:「在敘利亞有不知道會被綁架到何時的恐懼感，回到日本只想吃些好吃的。」「3年來自己完全沒有前進，都不知道這世界變成什麼樣了。我現在完全不知道今後會怎樣，要做什麼，很擔心。」

日本官房長官菅義偉24日在記者會上表示，安田獲釋是因為出動了外務省的「國際恐怖情報收集小組」。日本人被IS綁架事件後，日本政府於2015年12月成立了官邸司令塔組織。相關人士表示，該小組情商卡達和土耳其的協助，約1周前便有風聲傳出「說不定有希望被釋放」。外界認為日本政府為了救人應該付了不少贖金，但菅義偉一口否認。

(中時 )