美駐歐前指揮官：美中15年內很可能開戰

美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母戰鬥群9月17日在關島與馬里亞納群島間的海域，與B-52轟炸機和F/A-18戰機協同，展開2018「勇敢之盾」（Valiant Shield）海軍，空軍與陸戰隊大規模聯合演習。（美國海軍）

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中時電子報
解放軍南海軍演

美國海軍7月與10月已兩度派戰艦通過台灣海峽，而先前CNN新聞網報導，美國太平洋艦隊11月將再派遣戰艦，戰機與大軍穿越南海和台海，利用11月的一整個星期，舉行一連串軍演，向北京傳遞訊息。

在美中貿易戰升級，加上一連串的軍事行動後，雙方關係十分緊張。而美軍駐歐前指揮官周三警告，美國很可能會在15年內與中國大陸開戰。

據美聯社報導，美國陸軍歐洲司令部指揮官霍吉斯（Ben Hodges）說，由於美國必須把更多注意力放在捍衛太平洋的利益上，因此歐洲盟國必須在面對東山再起的俄羅斯時，多盡些力，以確保自身的防禦力。

霍吉斯在出席波蘭為期兩天的「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）防務專家會議時說：「美國需要十分強大的歐洲支柱。這並非無可避免，但我認為，15年內我們極可能和中國開戰。」

他指出，美國在太平洋因應中國的威脅時，無力兼顧在歐洲的一切必要事務。霍吉斯2014－2017年曾任美國陸軍駐歐指揮官，如今是華府歐洲政策分析中心Center for European Policy Analysis，CEPA）戰略專家。

不過他強調，儘管美國的地緣政治優先重心轉變，但對北約的承諾仍「堅定不移」。霍吉斯指出，雖然美國總統川普有時會質疑北約的用處，但他確定，政府仍視歐洲安全為美國的關鍵利益。

(中時電子報)

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