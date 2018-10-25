普悠瑪翻覆司機驚傳二月吸毒 網轟：如有，台鐵賠不完

2018年10月25日 08:38 中時電子報 張國欽

釀18死187傷的普悠瑪出軌翻覆事故，行政院調查小組與台鐵在事發不到三天，就定調是尤姓司機關閉列車自動防護系統（ATP）導致超速出軌。就在矛頭指向人為疏失之際，如今卻傳出尤姓司機今年2月曾施用安非他命，被台北地檢署處以緩起訴處分，現仍在緩起訴期間，不利推翻「人為疏失」說法。但尤男吸毒消息傳出，引發網友炮轟「想掩蓋管理無能這件事嗎？」、「台鐵高層真噁心！」。

據《自由時報》報導，尤振仲今年2月曾施用安非他命，被台北地檢署處以緩起訴處分，現仍在緩起訴期間。律師認為，安毒犯若是初犯，檢察官會裁定觀察、勒戒，被告須完成勒戒，確定無繼續施用毒品傾向，才會獲得釋放，檢方可給予緩起訴。

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭出軌翻覆，造成乘客重大傷亡 網友：如果尤姓司機真的有吸毒，台鐵將賠不完。(黃世麒攝)

像普悠瑪出軌這種重大災難發生時，有些白目的事千萬別做。（中時資料照 李忠一攝）

尤男二月曾吸毒消息傳出，引發網友炮轟台鐵高層無能、想把責任全都推給司機。有網友罵「.2月吸毒..所以呢...那誰讓他當副主任..誰決定他開火車...管理嚴重失職...一路說謊就算了..人家43分鐘通聯紀錄都出來了一路求救....現在決定黑司機到底..想掩蓋管理無能這件事嗎..18條命..那群組的60位高層...沒有責任嗎..有把老百姓的命放在眼裏嗎推卸責任，想把這想全推不負責，想把責任全都推給尤姓司機。」、「這就像前陣子遊覽車翻車，明明是遊覽車公司讓司機員超時工作，事發後責任全推給司機的道理一樣。」

另有網友炮轟說「不是把發生問題的人解決了，問題就不會發生，這次是系統性問題，客運如果高速公路故障絕對不會硬開，一定是換車，火車不能？如果要開派個人上車修讓司機專心開車不好嗎？搞啥彎道限速40?退後一萬步,每台 ATP 都正常或是每車有兩組不就好了，真的是每次問題就是鋸箭法,這是公共安全不是其他，搞清楚點。」、「有吸毒前科台鐵還讓他繼續開車，這次若被查出司機當時有吸毒，恐怕台鐵賠不完了。」

尤姓司機目前在羅東聖母醫院休養，承受巨大壓力情緒低落，不願與人互動，連家人都不願意見，將安排身心科醫師會診。

書田診所精神科主任醫師江漢光表示，尤男的反應為創傷後壓力症候群，包含憂鬱、焦慮、封閉自己、明顯罪惡感、自責感、挫折感，甚至伴隨夢魘等，嚴重的話，負面想法恐會合併自傷行為，家人應陪伴、傾聽，讓尤男休息靜養。

(中時電子報)