愛美女性注意 3大NG抬腿姿勢恐傷腰椎、神經

不少女性會抬腿讓小腿放鬆、消水腫。(圖/康健雜誌提供)

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中時電子報

不少愛美女性，一整天下來久坐、久站後回到家中，都會抬腿改善小腿消水腫，但看似簡單抬腿動作，如果姿勢錯誤，不但無法消水腫，可能會對腰椎以及膝蓋造成莫大影響。

腳抬越高越好？

多數人在抬腳時，都認為抬越高越好，最好與地面垂直90度，甚至雙腳平貼於牆面，也有人同時搭配拉筋，但這樣完全是錯誤觀念。

膝蓋伸直狀況下，一般人的柔軟度只能抬到70度，一旦超過70度就有可能對腰椎、神經產生壓力，造成腰部痠痛或神經受到壓迫。

伸太直了！可能會把韌帶拉鬆

靠牆抬腿時，許多人會以為將腳掌和腿放在牆上，雙腿就完全放鬆，因此把腿伸的直一點也沒有關係。但把膝蓋伸得太直，膝蓋會因為沒有支撐點，變成「過度伸直」拉扯韌帶，長久下來可能造成膝關節會越來越鬆，甚至發炎或產生病變。

時間過久，血液不循環

抬腿時間一般以10分鐘左右為限，抬越久不代表效果越好，過時反而會造成血液不循環。抬腿可以讓堆積在小腿的組織液返回中樞循環系統，但此時的氧氣和養分不無法順利供應到腳掌，而心臟須更努力運作，將血液送到腳掌。對於沒有運動習慣、心臟不好的人，抬太久就容易造成心臟負擔，腳趾會越來越冰冷、沒有血色，甚至出現缺血性的腳痛。

正確抬腿姿勢

正確抬腿姿勢很簡單，準備瑜珈球(可以棉被或枕頭代替)，平躺於床上或瑜珈墊上，膝蓋微彎，小腿放鬆地放在瑜珈球上，每次抬腿以10分鐘為限。另外，抬腿時可以加上腳踝轉動，或者將腳趾頭抓放運動，讓腿部肌肉藉此收縮、放鬆，以加強抬腿效果。

(中時電子報)

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