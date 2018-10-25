高雄》會翻盤？綠媒老董稱已急起直追　網譏：不是說領先嗎！

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（右）與對手陳其邁（左）。吳子嘉認為只要民進黨在高雄組織動員最大化，還有贏的機會。（資料照/柯宗緯攝）

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中時電子報
/整理報導

年底選戰倒數計時30天，高雄能否翻盤竟成這次選戰焦點。親綠媒體老董表示現在民進黨在高雄已經急起直追，還有贏的機會，網友譏諷民進黨副秘書長徐佳青不是說領先嗎？還有網友諷刺「這意味著吳子嘉跟沈富雄一樣，是少數認為高雄處於劣勢且更有可能會輸的地方」。

對於民進黨在高雄的選情，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，現在已經在急起直追了，在最後的30天，他大膽假設民進黨在網路部分已經輸掉就認了，全力維持組織動員，如果組織動員能最大化，那民進黨在高雄就能贏。

不過，徐佳青日前在接受廣播節目訪問時，對於高雄的選情則表示，雖然韓國瑜在網路方面「下重金」，讓自己聲勢變大，但她強調民進黨在高雄選情「還有穩穩一段」的領先。

文章來源：PTT論壇網址

對於吳子嘉的言論，批踢踢網友譏諷，「這意味著吳子嘉跟沈富雄一樣，是少數認為高雄處於劣勢且更有可能會輸的地方」、「沒做民調前→韓國瑜是草包，高雄不可能輸。做了民調→建議放棄網路這一塊，全力拼組織票，才能急起直追」、「都用到急起直追，表示陳其邁已經落後，如果還穩穩領先，應該說拉大差距」、「吳董今天一臉萎靡 大概知道大勢已去了 只能用暗示的，提醒民進黨不要輕忽高雄選情」、「韓總大概90萬，陳剩不到70萬」、「他上星期開始就有點脾氣了，當時就看得出來高雄狀況不好」，還有網友譏諷「徐佳青不是說領先嗎」？

(中時電子報)

高雄》陸戰開打！韓國瑜翻轉高雄…

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