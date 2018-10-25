普悠瑪3天找到元兇 葉毓蘭：有這樣的長官 哪還需要敵人？

2018年10月25日 09:37 中時電子報 張達智

台鐵普悠瑪6432次列車21日發生出軌翻覆事故，事故發生前的通聯紀錄今天（25日）曝光。從內容來看，尤姓司機整整求援43分鐘，邊開車邊處理故障，直到事故發生前一秒都還在與檢查員通話中。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭說，從總統到台鐵局長聯手演出一場世紀大秀：3天之內找到元凶，就是那個超速駕駛的司機員。葉嘆，有這樣的長官，還需要敵人？

媒體今天曝光普悠瑪6432次列車事故發生前，司機員與調度員、檢查員的通聯對話紀錄。從紀錄可發現，司機員從在貢寮、福隆間開始，就向調度員報告列車動力異常，調度員、檢查員持續協助幫忙釐清，卻從宜蘭大溪、二結、羅東到冬山都無法解決，直到最後一刻，雙方都仍在通話中。

葉毓蘭今天在臉書表示，單人駕駛，從一開始就處理、求救、設法排除各種障礙，尤姓駕駛的那一小時真的好忙碌。無法設想如果自己是他，也在那班死亡列車之上，還有什麼可以做的？「欲求列車之生而不能」，腦海裡突然響起台灣法官們的名言。（註：原文是「求其生而不得」。）

葉毓蘭說，出事之後，中華民國總統、行政院長、交通部長、台鐵局長聯手演出一場世紀大秀：三天之內元凶找到了，就是那個萬惡的、自做主張、超速駕駛的司機員；

三天內東部幹線恢復正常雙向通車；三天內院長力馬坐給你看，還比出一個「一切OK」的手勢，嘴角上揚。同一抹微笑也出現在上周賴揆得意洋洋的宣告，世界經濟論壇(WEF)全球競爭力出爐，台灣名列13、亞洲第4。

葉毓蘭認為，如果明年WEF來個災難復原力的評比項目，台灣保證會衝到第一，因為哪個國家有我們這種神功護體，攸關幾百條人命的交通事故，三天內就給你定調。

最後葉毓蘭更表示，為台鐵的基層員工感到悲哀無助，有這樣的長官，哪裡還需要敵人？

(中時電子報)