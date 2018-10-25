住高級社區卻沒收入! 男子疑涉販毒遭逮

無業住高級社區，男子疑涉販毒遭逮。(警方提供)

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桃園市一名32歲王姓男子，涉嫌在中壢地區販毒牟利，大園警分局獲報後與海巡署偵防分署桃園查緝隊共組專案小組調查，23日下午在桃園區龍泉五街口將王男拘提，並在其車內及租屋處查獲海洛因、安非他命等一、二級毒品，全案依毒品罪移送偵辦。

警方表示，9月中旬接獲線報，稱王男長期活躍於中壢地區，以販賣毒品為生。警方深入調查後發現王男無業卻租屋於高級社區，且生活作息日夜顛倒，出入皆以租賃車代步，試圖掩人耳目，行跡相當可疑。

警方經1個月的跟監蒐證，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，於23日下午持拘票在桃園區龍泉五街口拘提王男，當場在其駕駛的自小客車內查獲海洛因6包(共17.24公克)、安非他命4包(共100.33公克)、夾鏈袋1批、吸食器1組等，一旁的黃姓女友雖辯稱不知情，同樣被帶回偵詢。警方隨後至王男的租屋處搜索，亦查獲安非他命2包(共2.93公克)、吸食器1組、電子磅秤1個等證物。

無業住高級社區，男子疑涉販毒遭逮。(警方提供)

王男於警詢時供稱，當時是要載女友去上班，並非要去交易毒品，查獲的毒品也都是要自己施用，否認販毒。黃女亦坦承施用毒品，但對於男友是否販毒則辯稱不知情，警詢後依違反毒品危害防制條例將2人移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )

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