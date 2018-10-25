6旬婦網上豔遇「ㄈㄈ尺」戀情 遭警識破才知是詐騙

2018年10月25日 10:23 中時 謝明俊

家住新北市的單身陳姓女子，月前在臉書上結識一名自稱是英國支援聯合國派駐中東敘利亞維和部隊將軍班傑明後，展開遠距交往，對方以甜言蜜語、溫柔攻勢取得陳女信任後，藉口寄給陳女一個愛的禮物，內有２１０萬美金作為心意，但卻被卡在台灣松山機場海關，要陳女匯寄稅金７千元美金，才能放行，陳女一度信以為真，跑到台銀板橋分行匯款，行員查覺有異通知保七總隊一大隊駐分行員警出面攔阻，費了九牛二虎之力才勸退陳女。

這次國際４１９詐騙集團是盜用網路照片，偽裝是英國支援聯合國派駐中東敘利亞「維和部隊將軍」班傑明。在臉書上與住在新北市的６旬陳姓婦人搭上線，對方在接下來的一個月中不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得陳婦信任後，讓目前單身的陳婦誤以為有機會發展異國戀情。

國際419詐騙集團假冒成英國維和部隊將軍班傑明。〔謝明俊翻攝〕

日前，騙徒聲稱為了表達他的心意，騙稱寄了一個愛的禮物來臺灣，裡面有210 萬元美金現金，要給婦人當見面禮，但這個禮物因故卡在「台灣松山機場海關」，必須繳交7千美金的稅金才能放行。

詐騙集團成員一邊假扮將軍，一邊假扮貨運公司，分飾兩角來對婦人洗腦。婦人便不疑有他，依照騙徒指示，前往台銀板橋分行臨櫃辦理匯款，由於陳婦在櫃檯前，因不斷低頭滑手機，引起行員梁智勝注意，懷疑陳婦遇上詐騙集團，立即通報派駐分行的保七總隊一大隊員警汪士強、龔建瑞、陳瑞弘前來關心了解。

在詐騙集團不斷甜言蜜語洗腦下，陳婦深信只要錢匯過去，就能拿到這個禮物，而將軍退伍之後，也會來臺灣和她相會。曾在航空警察局服務的保七員警龔建瑞，不斷地向陳婦解釋「松山機場沒有國際航空貨運海關，台灣僅桃園、高雄機場 2 地才有，所以這個禮物不可能卡在松山機場」。這些都是詐騙的手法，千萬別上當，最後才勸醒陳婦驚覺這是一場假將軍網路交友詐騙，不斷感謝保七員警與台銀行員的協助幫忙。

(中時 )