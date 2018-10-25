桃園》小檜溪自辦重劃圖利建商　陳學聖控桃市府保護藏鏡人

2018年10月25日 09:58 中時 周毓翔

國民黨桃園市長候選人陳學聖與競選總幹事孫大千，於立法院召開「小檜溪自辦重劃圖利建商兩億？桃市府避重就輕 保護幕後藏鏡人」記者會，抨擊桃市府地政局魚目混珠、避重就輕，圖利建商至少兩億土石方處理費用不說，市府大玩文字遊戲意圖保護幕後藏鏡人。

陳學聖表示，按「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」，辦理土石方交換利用之適用對象為公共工程，土石方之供需雙方必須互為公共工程，而小檜溪自辦市地重劃為民間工程，回填用之剩餘土石方來自民間建築工程，已經明顯違反營建剩餘土石方交換利用作業要點。

再者，105年12月12日桃市府建築管理處函文地政局，指示市地重劃工程之剩餘土石方回填計畫依據「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」第20條規定自行審查，然該條文規範亦為公共工程，小檜溪自辦重劃為民間工程，市府張冠李戴，明顯違法，何來依法行政？

孫大千表示，「桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區」顧名思義就是自辦重劃工程，市府為何將該自辦重劃工程定位為「公共工程」，其所為何據？目的為何？桃園市議員楊朝偉在105年4月19日質詢地政局長時，地政局長也親口說小檜溪自辦重劃是民間工程，現在改口豈不是自行打臉，自圓其說。

另外，市府地政局將重劃工程定義為辦理都市計畫所規劃之「公共設施」，但陳學聖團隊從頭到尾只質疑營建剩餘土石方，與排水溝、道路等公共設施何干，根本就是移花接木、轉移焦點，混淆視聽。

市府辯稱「規劃設計經過審查核定後就可以比照公共工程」，那經審核的民間工程不都變成公共工程？更離譜的是市府強調「由市府各工程主管機關依程序辦理驗收、接管養護，性質上仍然適用公共工程的規定」，但在政府電子採購網，都沒有關於土石方回填、監造工程的公開招標紀錄。

孫大千表示，小檜溪重劃並非營建剩餘土石方收容處理場所，依「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」第五條之規定亦不得設置收容處理場所，市府卻硬將小檜溪重劃區視作「經政府核准收受營建剩餘土石方之場所」，分明就是護航業者，將不合法說成合法。

若「工地合法申報開工」其所產生的營建剩餘土石方就是市府所稱的「合法來源」，為何大多侷限與麗寶建設集團相關的13處建築工地剩餘之土石方。

孫大千指出，該案涉及的利益至少兩億，眾所周知麗寶建設董事長吳寶田與鄭文燦關係匪淺，吳寶田一方面擔任重劃會理事長，一方面又擔任建設公司董事長，承辦單位是否受人指使或施壓，放水圖利建商，疑點重重。上週團隊就質疑重劃會與建商之關係，要求市府說明，但地政局在聲明稿中卻閉口不談。

陳學聖表示，小檜溪暨埔子自辦市地重劃區整合30多年，鄭文燦上任沒有多久，立即拍板定案，競選團隊只能竭盡所能的將所追查到的資料公諸於世，讓證據說話，除吳寶田之外，相信還有很多政要參與其中，呼籲檢調單位盡快追查，也會選擇在必要時刻進行告發。

(中時 )