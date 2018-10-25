NBA》林書豪投進三分續遭冷凍 老鷹卻又贏了！

2018年10月25日 09:55 中時電子報 黃及人

這下子林書豪在老鷹的地位越來越堪憂了！再次遭到「冷凍」的豪哥，25日替補僅打9分50秒，3投1中，唯一投進的就是本季個人首顆三分球，只拿3分、2助攻，不過老鷹仍很爭氣以111比104逆轉擊敗獨行俠，笑納本季第2勝。

這是林書豪連兩場例行賽替補出場時間都不到10分鐘，再次證明老鷹總教練皮爾斯對他的嚴重不信任，以及只想趕緊磨練崔楊、赫爾特等新秀的心態，就算豪哥在第3節還剩41.1秒，總算投進本季首顆三分球，皮爾斯仍然不給豪哥多打。

只是尷尬的是，林書豪連兩場都沒被重用，老鷹仍很爭氣從一度落後26分的差距追上，甚至逆轉取得2連勝，更讓豪哥在老鷹更無存在感，接下來的例行賽該怎樣重新贏回皮爾斯與其他老鷹隊友的信心，一切就看豪哥的努力與運氣了。

畢竟25日這場比賽焦點，都在崔楊、東契奇兩名菜鳥身上，獨行俠今年選秀會上先用第3順位選到東契奇，卻跟老鷹換來第5順位選的崔楊，兩人當然都想利用這次對決，各自證明自己的身價或身手，結果兩人表現難分誰高誰低。

因為前役猛轟35分的崔楊，上半場徹底熄火，投4中0，僅靠罰球拿到2分，但了下半場，卻有13分進帳，包含讀秒階段的4罰3中，最後貢獻15分、5助攻與4籃板，另有5次失誤，東契奇則拿21分、9籃板與2助攻。

(中時電子報)