開跑！國民黨輔選直播車首站駛入雲林 張麗善介紹美食聊政策不NG

2018年10月25日 10:03 中時電子報 綜合報導

國民黨青年部全台青年輔選直播專車是結合傳統輔選列車與新媒體直播於一體的輔選密器，在選戰進入最後白熱化階段，第一站於23日來到臺灣農牧業重鎮雲林縣，由青年部主任翁紹輝與國民黨雲林縣縣長候選人張麗善一同走進雲林發現雲林的更多可能，近兩小時的「實境」節目介紹了雲林美食、景點以及張麗善參選的各項政策。

圖片來源：國民黨青年部 提供

張麗善表示：近日火紅的「北漂」議題並不是專屬高雄的特色，雲林留不住年輕人的問議題日益嚴重，雲林的年輕人不只北漂、南漂、東漂，根本就是「外漂」。因此近兩小時的直播就以青年與產業政策為討論主軸。

直播列車由虎尾競選總部出發沿途購買及介紹了在地有名的大腸包小腸、青草茶之後到了建國一村，在即具復古氛圍下邊野餐邊聊未來的活化策略，張麗善表示未來將成立電影委員會，妥善修復與活化建國一村，邀請藝術創作者駐村落實「生活美學」。而在景點移動間亦全程直播不NG，過程中張麗善也大方分享許多雲林在地特產與景點也在實際造訪的過程中談論了自己對於雲林的城市願景以及未來如何在政策面上將各個政策互相加乘『制』造雲林產業鏈的飛輪效應。

圖片來源：國民黨青年部 提供

此次張麗善競選政策主軸在升級農畜牧產業鏈，以麥寮工業港改制為商港輸出臺灣的農業精品，以張麗善表示只要政府有宏觀的戰略思維，在南部重點推行農業創新創業是絕對可行的發展方向。此外針對來雲林工作或在地的年輕朋友，針對育兒補助與孩子的就學資源與軟硬體資源也將列為未來市政重點，另針對陣頭文化、古坑咖啡未來也將整合各項特色與資源做最有效的行銷。

直播就在歡笑聲中結束，此次直播列車計畫是國民黨青年部的一大嘗試，青年部主任翁紹輝最後呼籲此次選舉攸關民生以及青年的未來，因此希望大家能「返鄉一起投『藍』、青年翻轉台灣」，翁紹輝也說此次雲林直播收穫滿滿，期待不一樣的雲林，讓改變可以發生。

(中時電子報)