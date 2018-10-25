批美干涉內政想分裂台灣 陸防長魏鳳和：軍隊不惜採取行動

2018年10月25日 10:16 中時 陳柏廷

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和今在「北京香山論壇」開幕式上批評美國干預大陸內政。他表示，此前美國一名高級領導人，對陸方內外政策無端指責，他敦促美方修正錯誤，停止損害兩國關係；更直言，若有人試圖把台灣從中國分裂出去，大陸軍隊一定會不惜一切代價採取行動。

「北京香山論壇」今日上午舉行開幕式，魏鳳和先是宣讀大陸國家主席習近平的賀信，隨後在開幕致詞指出，前不久，美國的一名高級領導人發表演講，污衊陸方干涉美國內政，對陸方內外政策進行無端的指責，嚴重損害了兩國關係，陸方表示強烈的憤慨和堅決的反對。

魏鳳和稱，大陸強烈地敦促美方修正錯誤，停止損害大陸利益和陸美關係。「我們相信世人眼睛是雪亮的，公道自在人心。」大陸反對強權政治，反對肆意地干涉別國的內政，反對把自己的意志強加於人，反對侵害他國正常的權益。

談及台灣問題，魏鳳和強調，中國仍是世界上唯一沒有實現統一的大國，大陸軍隊始終牢記祖宗的神聖領土一寸也不能丟，別人的東西一分一毫也不要。

魏鳳和警告，台灣問題事關大陸主權和領土完整，涉大陸的核心利益，「在這個問題上，反覆挑戰中國的底線，是極其危險的；如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一切代價採取行動。」

在南海問題上，魏鳳和也再度重申大陸立場。他指出，南海諸島自古以來是大陸的領土，是老祖宗留下來的，一寸都不能丟。大陸在南海諸島的建設是主權國家行使的自衛權，與軍事化無關。當前南海情勢極好，證明地區國家有能力處理好自己的問題。

魏鳳和還稱，大陸反對域外國家打著航行自由的幌子，到南海展示武力、進行挑釁，增加地區緊張。

魏鳳和表明，大陸發展的根本目的，是為了讓老百姓過上更好的日子，大陸適當地發展軍力，是要保衛人民的和平勞動，維護人民的和平安寧，從來不對任何國家構成威脅，不論發展到什麼程度，「中國永遠不稱霸，永遠不搞軍事擴張與軍備競賽。」

(中時 )