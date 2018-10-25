斐濟人體型胖多呼吸好難 國泰醫療團攜先進醫材救命

2018年10月25日 10:19 中時 鄭郁蓁

「真的好久沒呼吸到新鮮空氣！」國泰醫院醫療團隊前進斐濟，醫治一名47歲男性，因長期鼻竇炎導致鼻息肉塞滿鼻腔，不僅有鼻蓄膿、口臭、頭痛等症狀，完全無法用鼻呼吸，只能張口換氣，加上體重逾百公斤，又有高血壓、糖尿病等合併症，所幸團隊特別攜帶微創動力迴轉螺旋刀等器械，迅速為他刮除息肉並同步抽吸，順利清除約6.2公分如手掌大的鼻息肉，病患手術隔日即恢復用鼻子呼吸，大讚「久違了fresh air」。

因斐濟中耳炎、鼻竇炎盛行率高，國泰醫院近期持續派遣耳鼻喉科醫師前往，為期一週醫療服務，共完成142人次門診服務及13例耳鼻喉科手術(8例全身麻醉)，包括極度嚴重內視鏡鼻竇手術6例、先進內視鏡中耳手術2例、鼻中隔鼻道成型術2例，所有病人術後復原迅速且未發生任何併發症。

醫療團團長、國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師黃子晉指出，斐濟全國只有2名耳鼻喉科專科醫師，醫療資源匱乏，不少病人的鼻竇炎、中耳炎無法獲得妥善治療，反覆發炎流膿導致鼻息肉不斷增生、或是長期耳膜穿孔流膿影響聽力，在欠缺治療資源的惡性循環下，嚴重影響呼吸與聽力。這次特別攜帶新式器械如耳道專用內視鏡、鼻竇內視鏡、動力迴轉螺旋刀及新式自體可分解性填塞棉條等，多種先進器械前往，可望減輕斐濟病人病痛。

如這次還有一名40歲女性，因長期慢性中耳炎，耳膜大範圍缺損而且中耳腔長滿息肉，導致聽力嚴重受損，不但造成生活上的不便，更影響人際互動，經醫療團以微創內視鏡中耳手術，清除中耳息肉，重建病人聽力，術後外觀完全無傷口，在數週後恢復聽力，讓困擾病人20多年的中耳炎問題獲得改善，讓她大為感謝。

麻醉科醫師李欣恩指出，因斐濟病人體型胖，又有高血壓、糖尿病、睡眠呼吸中止等疾病，大幅增加風險，且在進行全身麻醉時，對呼吸道插管更是一大考驗。

除臨床服務外，醫療團當場示範教學並錄製影像教學短片如：插管技巧、內視鏡耳道手術等，同時空運當地缺乏之藥物與醫材等捐贈予斐濟。

國泰綜合醫院自2014年起承接衛生福利部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，迄今第十度前往斐濟醫療服務，累計已在斐濟完成5200多人次診治服務。

(中時 )