對比DPP兩年執政 網惑：馬英久為什麼被黑成這樣？

2018年10月25日 10:18 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨執政兩年爭議不斷，先是放任前促轉會副主委張天欽搞東廠，還有勞基法、年金改革以及同婚議題等爭議，讓人民對民進黨大幅不滿，支持率持續探底。有網友表示兩年發生的事 隨便都比前總統馬英九執政時期誇張，為什麼當初馬英九會被黑這麼慘，底下網友紛紛回應，更有網友認為「經歷2007到2008就不會覺得馬爛了」，還有網友認為馬英九可沒有像民進黨搞東廠喊忠犬會呀！

有網友在批踢踢發文表示，他之前沒follow到，但他的感覺是這兩年發生的事 隨便都比馬英九執政時期誇張。而現今人民的怒氣大概也快追上八年馬英九執政時期的怒氣，馬英久當時到底幹了什麼罪大惡極的事？誰來幫他複習比較一下？

底下網友回應，「經歷2007到2008就不會覺得馬爛了」、「就民進黨強力『監督』下的暗黑物質，現在反噬民進黨自身，只能說自業自得」、「民進黨逢馬必反阿 政策都推不動，網軍多，又會帶風向，國民黨老態龍鍾不會反擊，不知不覺就越來越黑了」、「要說他倒楣大環境真的差也行,不過沒什麼好洗白的事實就是執政到KMT大逆風，民進黨做得爛，不代表馬英九就能洗白」。

還有網友認為「經濟跟太親中」、「鬥黨內、親中、富邦、房價、無薪假、失業」、「阿不就經濟沒起來」、「馬經濟真的沒拉起來啊」、「上任時大家期待馬上經濟好，結果那天就是股市最高點，之後一路跌，陳水扁的凍漲結束，為了彌補虧損直接油電雙漲，好死不死年底又遇到金融海嘯，一卡車企業無薪假，慘的直接裁員，然後搞了消費券跟公家單位短期派遣工22k救經濟跟失業，吳敦義推了一把說可以拿諾貝爾」、「經濟吧沒有起來吧！但菜陰魂更慘，還是親中？大部份台灣人還是很討厭中國但又想賺他們的錢」。

談到馬是否親中，有網友認為「最大原因就是民進黨像黑柯韓這樣每日攻擊，好的政策也黑，不好的政策更黑，那時候每個人罵馬像罵仇人一樣。說馬親中，當時馬跟美也好，對日也不會跪著舔」，但也有網友表示「就是大動作親中 半分鐘想要強硬過關傾中政策，叫啥來著我忘了 還有一堆動作都更想把台灣和中國靠攏，後來再搞一個鬥王金平，顯示馬也會玩政治算計就黑了。馬當時太貼中國，所以才會有馬是台獨教父之稱。經濟那些都額外理由，馬黑因為親中，蔡黑因為背刺柯，就醬」。

更有網友認為馬英九至少沒像民進黨搞東廠，「馬英九如果搞東廠就足夠讓吱吱發洩所有的不滿，可惜搞東廠的不是他」、「拔管東廠和忠犬會，陳師孟算半個吧」。

(中時電子報)