揪甘心! 捷運警察員警協助婦人尋回８歲女兒

2018年10月25日 10:46 中時 謝明俊

家住新北市新莊的葛姓婦人，日前陪同女兒到北市捷運東門站附近補習班上課，結果在上車時不慎失散，葛婦遍尋女兒未獲，只好向捷運警察求助，在捷警隊二分隊員黃宗顏全力協助上，終於在東門站找到女兒，解除一場虛驚。

北市捷警隊二分隊警員黃宗顏，是在日前擔服南勢角線巡邏勤務，接獲通報有婦人與女兒走散需警協助。黃員立即趕往現場，得知葛姓婦人是在傍晚時帶著８歲王姓女兒，由新莊捷運站搭車，欲前往東門站旁補習班上課。不料，列車到達時，女兒未及時上車，母女因而失散，葛婦立即聯絡丈夫幫忙找尋，稍後，女兒來電約定在東門站等候，但葛婦到達東門站等候1個多小時，仍未見女兒蹤影，葛婦深怕女兒安危，才報警求助。

黃員見葛婦情緒極為不安，先安撫她的情緒，再詢問王童衣著特徵後,隨即前往東門站內月臺、大廳層尋找，最後在往南勢角的月臺層，發現走失王姓女童，王童表示，因未跟上母親進入捷運車廂，隨即向熱心民眾借手機與母親約在東門站會合，便自行搭車前往，但因她不清楚站別，過站不及下車，焦急地又趕快坐返東門站，由於不清楚母親的正確位置，只能站在原地等候，黃員即帶女童前往大廳層與其母親會合，對警方積極協助迅速找回女兒，葛婦深表感謝。

(中時 )