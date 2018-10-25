揪甘心! 捷運警察員警協助婦人尋回８歲女兒

北市捷警隊二分隊員警黃宗顏協助葛姓婦人尋回女兒。〔謝明俊翻攝〕

友善列印
中時

家住新北市新莊的葛姓婦人，日前陪同女兒到北市捷運東門站附近補習班上課，結果在上車時不慎失散，葛婦遍尋女兒未獲，只好向捷運警察求助，在捷警隊二分隊員黃宗顏全力協助上，終於在東門站找到女兒，解除一場虛驚。

北市捷警隊二分隊警員黃宗顏，是在日前擔服南勢角線巡邏勤務，接獲通報有婦人與女兒走散需警協助。黃員立即趕往現場，得知葛姓婦人是在傍晚時帶著８歲王姓女兒，由新莊捷運站搭車，欲前往東門站旁補習班上課。不料，列車到達時，女兒未及時上車，母女因而失散，葛婦立即聯絡丈夫幫忙找尋，稍後，女兒來電約定在東門站等候，但葛婦到達東門站等候1個多小時，仍未見女兒蹤影，葛婦深怕女兒安危，才報警求助。

黃員見葛婦情緒極為不安，先安撫她的情緒，再詢問王童衣著特徵後,隨即前往東門站內月臺、大廳層尋找，最後在往南勢角的月臺層，發現走失王姓女童，王童表示，因未跟上母親進入捷運車廂，隨即向熱心民眾借手機與母親約在東門站會合，便自行搭車前往，但因她不清楚站別，過站不及下車，焦急地又趕快坐返東門站，由於不清楚母親的正確位置，只能站在原地等候，黃員即帶女童前往大廳層與其母親會合，對警方積極協助迅速找回女兒，葛婦深表感謝。

(中時 )

雲林縣農民大學學員組織壯大 27… 悲情男的女友有「公主病」 出門…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。