曝民進黨自我麻醉「鬼藉口」 孫大千舉六例狠打臉！

圖為身兼民進黨黨主席的總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

蔡政府上任後，不僅政策不得民心導致支持度下降，甚至經常在發生大事情後推給前朝，引發爭議。對此，前國民黨立委孫大千列舉民進黨用來自我麻醉的六個「鬼藉口」，並一一提出質疑打臉民進黨。

民進黨執政兩年多來，推出的政策包括前瞻計畫、年金改革等都引來許多民怨，導致支持度下滑。然而，這兩年來發生許多大事包括去年全台大停電、年輕人北漂問題甚至是這次普悠瑪翻車意外，都有民進黨員將矛頭指向前朝。

對此，孫大千在臉書發文列舉民進黨用來自我麻醉的六個「鬼藉口」，並一一打臉。民進黨的藉口包括一、都是馬英九時代規劃的，孫則質疑為什麼要「馬規蔡隨」？二、都是國民黨執政時期留下來的爛攤子，孫說「你們過去三年又做了什麼呢？你們都在裝睡擺爛嗎？」三、：都是來自於中國大陸的打壓，孫諷刺「蔡英文原本說好的『維持現狀』呢？」

民進黨愛用的藉口四、這全部都是「假新聞」。孫說難道這是「全國皆醉民進黨獨醒」嗎？還是從頭到尾就是民進黨自己像鴕鳥一樣，不願意面對現實呢？五、這都是砸下重金請來的「網軍」所造成的假象，孫說實體的民調很難造假，社會的民心更是顯而易見。六、這都是因為「改革」所必須承受的陣痛，孫大千則諷刺表示難不成全民都有志一同的反改革嗎？還是民進黨已經變成了應該被改革的對象呢？

對此，網友表示「就讓他們帶著這些藉口走入歷史吧！」、「只要有錯都是國民黨的錯，千錯萬錯都是前朝所造成的」、「不止賴給前朝,乾脆賴給清朝算了」、「空心蔡都睡2年多了 出事就怪舊政府 乾脆直接下台比較快」。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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