U23世界盃》李凱威延長賽敲清壘安打 中華隊晉級6強

2018年10月25日 10:20 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

中華隊在U23世界盃預賽最後一戰遭遇哥倫比亞，落後大半場比賽的中華隊在7局上靠著戴云真陽春彈追平比數，延長賽又靠著李凱威清壘的二壘安打拉開比數，終場中華隊就6比5氣走哥倫比亞，計算對戰優質率後，中華隊晉級6強複賽。

中華隊此役推派陳良志先發主投，雖本場狀況不如首場面對墨西哥，不過仍繳出8.1局失1分，投出偏高的10次保送，但利用下勾投手的特性，硬是將失分壓在1分。

至於賽事前半段屢攻不下的打線，在第7局靠著戴云真陽春彈助中華隊追平比數，雖9局下哥倫比亞一度攻占滿壘，不過魏碩成先讓對手打成內野滾地球抓到回本壘的保者，再讓打者擊出右外野飛球出局，雙方以1比1進入突破僵局制的延長賽。

10局上中華隊啟用張文賢代打形成哥倫比亞守備失誤，無人出局攻占滿壘，先靠著洪瑋漢選球進帳1分，隨後李凱威一棒擊出清壘帶有3分打點二壘安打，再靠著代打林安可適時安打逐步擴大比賽差距，中華隊6比1領先。

10局下哥倫比亞攻佔滿壘後又擊出清壘的三壘安打追成4比6，中華隊改由蘇俊璋登板後援，蘇俊璋上場後先靠著三振抓下第1個出局數，雖遭下一棒擊出安打將差距縮小至1分差，不過他隨即穩住陣腳以三振與內野滾地球化解對手攻勢，中華隊以6比5獲勝，順利搶搭晉級末班車。

(中時電子報)