悲情男的女友有「公主病」 出門沒說「我愛你」被放生

2018年10月25日 10:32 中時電子報 張國欽

所謂愛的卡慘死，但如果愛到刁蠻不講理的情人，可真的會痛苦萬分！1名男網友在臉書「爆廢公社」發文說，他因為趕著出門上班沒跟女友說「我愛你」，就被女友提分手。貼文一出立刻有網友聲援：「公主癌是沒藥醫的絕症」。

原PO貼出女友的訊息「你不想講，我不強迫，就分手。」他看見訊息後立刻回「酷！因為少了一句（愛妳），所以平常做的都是狗屁，然後就因為這樣分手。」，對方看到後直呼「是啊！因為你不想講，就是這樣分手的，因為你沒講（愛妳）。」

原PO還傳訊向女友表示「我出門的時候都還沒醒，你不問我累不累、有沒有遲到就算了，還要跟我吵這個。」。但女友卻反嗆「沒人逼你做兩份工作，要抱怨就不要做，不是我讓你這麼累的，不用這樣怪別人。」。原PO和女友分手後，忍不住開心直呼「我等不及跟全世界分享這喜悅！」。

此貼文一出立刻引起網友討論，紛紛留言「這種極品你怎麼放出來害人哈哈」，還有網友分析「放心，一定是有人跟他說我愛你所以你綠了」、「早就想分了吧！只是借題發揮」。

不料，果然有網友在留言串下方，貼出原po女友與其他男生擁抱的照片，這才發現自己早已被對方戴綠帽，讓他忍不住自我調侃「偉大的預言家4ni們~~」。

(中時電子報)