赴日注意！德國麻疹疫情超過1200人 東京患者占最多

疾管署建議民眾前往流行地區前，可先至國內旅遊醫學門診評估自費MMR疫苗接種需求。(圖/疾管署提供)

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日本德國麻疹疫情持續拉警報！今年截至10月17日已超過1千200多例，已經是去年全年病例數的14倍，一個半月來，每周病例都超過百例，且六成以上都集中在關東地區，並以國人常去的東京最多，其次為千葉縣及神奈川縣，我疾管署宣布，即日起日本為德國麻疹疫情建議等級為第二級警示（Alert）。

疾病管制署表示，目前日本德國麻疹累積案例達1289例，是去年總病例數14倍，近6周每周病例數均超過百例，上週共141例，宣布即日起提升該國德國麻疹旅遊疫情建議等級為第二級警示（Alert），提醒國人，尤其是孕婦應特別注意。

疾管署指出，國內九成五以上民眾曾經感染或已接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染。

疾管署呼籲，若孕婦需前往日本，出發前先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體及是否適合前往，特別是懷孕20週內的孕婦，過去未感染過德國麻疹或未接種過MMR疫苗者，應避免前往流行地區，並應於產後儘速接種MMR疫苗。

國內育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑MMR疫苗。

疾管署也提醒，民眾前往流行地區前，可先至國內旅遊醫學門診評估自費MMR疫苗接種需求；於流行地區應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。如有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，及伴隨全身性不規則丘疹等症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及暴露史。

相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

(中時 )

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