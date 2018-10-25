爆普悠瑪ATP權限秘辛 名嘴怒：18人命冤死在「後果自負」的報復情緒

2018年10月25日 10:42 中時電子報 吳品瑤

台鐵6432車次普悠瑪列車21日發生出軌翻覆重大意外，造成18死、超過百人受傷，事發後檢方積極調查，甚至不惜讓剛恢復意識的尤姓司機員坐輪椅到宜蘭地檢署接受問訊，而台鐵將意外發生原因歸咎於ATP關閉及超速，至於司機關閉ATP有無通告調度員則陷入羅生門，而台鐵今認了普悠瑪沒裝ATP遠端監控功能，案情越來越複雜，今資深媒體人兼名嘴羅友志就po文怒轟，普悠瑪奪命事故根本是「管理階層在鬥勞動階級！」。

羅友志在臉書發文，表示對於台鐵跳針式堅持重複「駕駛擅自關閉ATP」感到納悶，透露有名網友跟他說了一個故事，指當初ATP引進台灣初始，瑞典方面堅持ATP關閉權限，然「司機工會認為限制了行駛，很不方便，跟台鐵高層吵了起來，後來高層同意，但是後果自負！」。

而何以司機需要ATP權限，羅友志爆料，有司機私下表示，「台鐵高層不想背『誤點壓力』，常常要機務員『開快點』，然ATP控制系統跟趕時間加速互相矛盾，然若誤點超過30分鐘，司機就必須寫報告，「加上，ATP廠商明明規定轉彎是某個速度，台鐵高層不想背責任，硬是再降10公里！」。

因為上述理由，造成「要趕路，又降速，又不准加速！」的情況，司機因不甘心被當墊背，於是要求開放ATP部分權限，沒想到遭台鐵高層嗆聲「開放給你，後果自負」，讓羅友志怒罵「X，你們是用幫派恐嚇、負面情緒在管理公司喔？」、「X，你們是用嗆聲、後果自負來玩366條人命啊！」，酸言這回台鐵根本在耍脾氣兼說謊硬拗，「X，你們這群還是人嗎？」，甚至不惜說重話：「18條人命，你們死的夠冤枉了，是死在『後果自負』的報復情緒！」，羅友志也點名下一個引爆點會是「動力為什麼會消失」，調侃表示：「很可怕真的要問嗎

」。

(中時電子報)