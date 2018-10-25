陪賴清德搭普悠瑪做秀 顏寬恒批吳宏謀逃避立院質詢

2018年10月25日 10:54 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

普悠瑪翻覆事件仍在調查追責，昨日台灣卻上演一場政治秀，令人印象深刻。國民黨立委顏寬恒一早到立法院交通委員會報到，卻聽到該來備詢的交通部長請假，後來才知，他一早陪同行政院長賴清德搭乘普悠瑪，去宣示搭車安全性。顏寬恒質疑，神隱部長陪功德院長搭乘普悠瑪，是為了逃避業務質詢？網友則笑虧，該不會是口頭辭職後等著升官吧。

顏寬恒昨(24)日在臉書上表示，一早就守在立院外頭，要登記交通委員會業務質詢，沒想到登記完了才收到通知，今天部長吳宏謀請假了，他陪賴清德院長去搭普悠瑪號宣示安全性；顏寬恒敢保證，部長和院長不管到哪裡，都會很安全！

賴清德院長和吳宏謀部長搭乘普悠瑪，向媒體比出OK手勢，但顏寬恒質疑，「那自強號呢？太魯閣號？莒光號區間車，或是速度更快的高鐵呢？要不要都搭一輪？」

顏寬恒在質詢時問交通部次長王國材，吳宏謀身為部長應該掌握全局，「部長這麼忙，那要局長幹什麼？部長那麼行，那要科長幹嘛？把所有人的事情都做完了。」這是制度面的問題。

顏寬恒指出，行政院到現在還沒有發現問題的癥結點是在硬體設備和人力嚴重短缺的問題，部長在事故後請辭，吳宏謀擔任高雄市副市長時發生高雄氣爆，請辭後還是得到陳菊關愛的眼神繼續當他的副市長，一路平步青雲升到行政院政務委員兼任公共工程委員會主委，之後再轉任港務公司董事長，最後來到交通部，這樣的請辭反而讓他官運亨通，這樣的政務官請辭有意義嗎？

現在各界矛頭都指向駕駛員，若是ATP系統是整輛列車行車安全的關鍵，為什麼不需要層層管控，讓駕駛員自由操控，而且早就發現系統有問題，在宜蘭站檢測完發現無法修復，居然要讓列車繼續行駛到花蓮站再進行檢修？

顏寬恒說，自己不是烏鴉嘴，現在交通部要花六百億將軌道截彎取直，在政府把軌道截彎取直前，難保還會發生一樣的事故，為什麼不把這些錢先用來補足基層人力、改善機電設備和人員專業訓練！政府不要發生事故才想到要檢討，更別天馬行空想了一堆遠水救不了近火的方案！

(中時電子報)