酒醇飄花香 花博、外埔水流東六星級玩法

2018年10月25日 10:47 中時 陳世宗

外埔區農會總幹事李錦東指出，農會特結合有「水流東」河階台地景觀、桐花步道、高鐵觀景台、農夫市集等景點，邀請遊客共遊花博體驗休閒農村旅行樂趣。（陳世宗攝）

外埔區農會邀請遊客共遊花博並體驗休閒農村旅行樂趣。（陳世宗攝）

2018台中世界花卉博覽會即將展開，外埔區為配合花博盛事，水流東休閒農業發展協會特設計開發一系列體驗遊程，串聯釀酒葡萄、桐花步道，虎腳庄農夫市集、火龍果、公婆樹等多樣旅遊元素；25日舉行記者會特邀請民眾倘遊花博，暢遊水流東休閒農業區！

農業局及外埔區農會25日假台中市政府陽明市政大樓1樓大廳，舉辦「酒醇飄花香 外埔尋農趣」記者會，把即將於11月14日至12月16日推出的「六星級花博 暢遊水流東」1日微旅行系列遊程介紹給大家，從即日起開放報名，歡迎扶攜幼同遊花博-外埔園區及水流東休閒農業區。

農業局主秘王瑞卿說，2018台中花卉博覽會共分成3大園區，分別是「后里馬場森林園區」、「外埔園區」、「豐原葫蘆墩公園」；其中外埔水流東休閒農業區近年積極發展農業旅遊，更榮獲台中市金牌農村競賽優等的殊榮，外埔區以葡萄產業及製酒產業最為著名，素有「葡萄酒的故鄉」之美譽。

外埔區農會總幹事李錦東指出，農會特結合有「水流東」河階台地景觀、桐花步道、高鐵觀景台、農夫市集等景點，推廣深度農村旅遊；邀請民眾來台中見證世界花博盛宴及外埔水流東踏青，品嚐在地美食、深度體驗手作粿的六星級休閒農業玩法。

外埔區農會結合華府旅遊集團推出一次賞玩，2018年台中世界花卉博覽會-外埔園區及后里馬場森林園區與走訪在地特色景點的遊程，除可一覽花博美景外，更推出3套DIY體驗行程；包含洋蔥紅酒、氣泡酵素及紅龜粿DIY，邀請遊客共遊花博並體驗休閒農村旅行樂趣。

酒醇飄花香外埔尋農趣，外埔水流東花博一日微旅行，漎11/14至12/16日，特規畫3個行程的套裝旅遊，分別從台中火車站或高鐵站搭車出發，歡迎各地民眾來台中看花博、外埔尋農趣！

(中時 )