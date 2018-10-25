日本爆發德國麻疹 疫情是去年14倍

日本流行德國麻疹，孕婦小心防範。（疾管署提供）

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今年上半年日本遭到麻疹騷擾，現在再受到德國麻疹嚴重侵襲，疫情持續上升，最近6周病例數每周超過百例，上周達到141例，今年以來已經累計破千例、來到1289例，與去年總病例數相較，暴增14倍，疾管署緊急調升日本的德國麻疹旅遊疫情建議等級為第二級警示（Alert）。

疾管署表示，日本公布上周共有141例德國麻疹，其中逾6成病例集中於關東地區，尤其以國人常去的東京都最多，其次為千葉縣與神奈川縣，疾管署副署長莊人祥提醒國人小心防範，尤其孕婦應要特別注意。

國內9成5以上民眾曾經感染或已接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），一般人感染後大多症狀輕微，在流行地區應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。

重點是孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡，尤其在妊娠前3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90％機率受到感染。

孕婦如需前往日本，出發前先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體與是否適合前往，懷孕20週內的孕婦過去未感染過德國麻疹或未接種過MMR疫苗者，應避免前去流行地區，並應於產後儘速接種MMR疫苗。

國內育齡婦女若是經過檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，前往各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑MMR疫苗。

國人如在流行疫區出現發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，並且伴隨全身性不規則丘疹等症狀，應儘速戴上口罩就醫。

(中時 )

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