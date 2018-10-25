不捨普悠瑪司機被誣陷 導演同學力挺曝他私下為人

2018年10月25日 10:48 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

李鼎公開高中畢業紀念冊。(圖／翻攝自李鼎臉書)

台鐵普悠瑪列車發生嚴重出軌事故，在追查翻車原因時，矛頭幾乎都指向司機尤振仲，這讓導演李鼎相當不捨，在臉書發文，「你們口中的那個普悠瑪駕駛尤振仲，就是我高中的同班同學」，現看到同學被誣陷，他也忍不住心痛說：「任何誣陷終將被誣陷自己擊敗。」

李鼎透露因為成績不好，曾被安排坐到尤振仲附近學習，因為他成績永遠在全校前三名，而班上也因為他，能被掛在學校川堂的榮譽榜上，不過他不僅功課好，為人也謙虛不愛出鋒頭，打掃總是最後一個離開，也會在他解不出數學題時，偷偷告訴他答案，但他們幫助人也不會邀功，他懂大家都有自尊心，幫忙完就會笑瞇瞇離開，相當貼心。

對於這次同學碰到困難，他也力挺「我相信老天是派使命給尤振仲，以及他的家人，任何誣陷終將被誣陷自己擊敗。」他也認為因為尤振仲的例子，能讓人們一直以來忽視和默視真相的這種軟弱，變得堅強及踏實。

李鼎臉書全文：

你們口中的那個普悠瑪駕駛尤振仲

就是我高中的同班同學

我們曾一前一後的坐在一起一學期

那是因為我的成績太差

而讓我坐在他旁邊

好能夠跟他學習

而我們班

更因為他

能在全校川堂的榮譽榜上

被大家刮目相看

不但是因為

他的成績永遠在全校前三名

還有

來自於

他的謙虛與沉默

讓人更想知道

這人到底是人群中的那一位？

他從不出鋒頭

掃地時間

總看見他最後一個離開

只為了做好一切的確認

他也是貼心的人

總會在我不知道該回答的數學問題時

偷偷回頭告訴我答案的人

他懂每個人的自尊心

總幫過你之後

就笑瞇瞇的暗自離開

他有他的瀟洒

從他畢業紀念冊上的留話

你就知道他的胸襟

我相信

老天是派使命給尤振仲

以及他的家人

任何誣陷

終將被誣陷自己擊敗

尤振仲

你必能讓我們因你而看見

我們

一直以來的忽視

與

默視的軟弱

會因這次

變得堅強與踏實

(中時電子報)