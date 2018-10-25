花博會外賽，曲棍國手巧手用拼布詮釋花響豔

2018年10月25日 10:57 中時 馮惠宜

台中福華大飯店邀知名拼布創作藝術家邱麗蔭（右），在大廳舉辦「花響豔‧邱麗蔭拼布特展」。（馮惠宜攝）

台中福華大飯店邀知名拼布創作藝術家邱麗蔭（右），在大廳舉辦「花響豔‧邱麗蔭拼布特展」。（馮惠宜攝）

世界花博會即將在11月3日於台中登場，台中不少飯店、餐飲業者紛紛推出各式花博住房、主題餐飲活動，「台中福華大飯店」特別在盛會登場前邀請曾為曲棍球國手、知名拼布創作藝術家「邱麗蔭」，在大廳舉辦「花響豔 邱麗蔭拼布特展」，讓外來看花博的旅客能加碼用拼布爭奇鬥豔。

邱麗蔭曾為曲棍球國手、足球場上運動健將，轉戰縫紉、拼布創作20餘年，作品曾多次獲得「編織工藝獎纖維創作類」以及日本橫濱、東京「國際拼布競賽」入選，亦獲選台中女性藝術家，其作品融入生活美學感受，擅長立體造型之拼布技法與拼布造景藝術，更是一大特色。

此次「花響豔‧邱麗蔭拼布特展」，以響應2018「台中世界花卉博覽會」為發想，現場展出「邱麗蔭」歷年來以「花卉」為主題之各式拼布作品，其中寬320公分，200公分高的「大台中拼布地圖」以台中市29個行政區為藍圖，諸如：和平甜柿水蜜桃、梨山蘋果、武陵櫻花鉤吻鮭、東勢梨、石岡柑橘、新社香菇、太平枇杷、霧峰龍眼、后里火鶴花、大甲芋頭、清水韭菜、大肚番薯等巧妙呈現其中，事先均得廣收並篩選各種布料樣式，才能拼出台中各行政區代表性農特產與景點。

擅長立體裝置藝術的邱麗蔭，更在作品前面以「立體拼布技法」型塑出一片「新社花海」，搭配「后豐鐵馬道」與野餐情境，呈現出台中豐饒物產與豐富休閒觀光等特色。

除台這場「花響豔‧邱麗蔭拼布特展」可免費參觀，12月1日（週六）下午兩點至五點，大廳酒吧「豪吧」將舉辦「拼布手作‧午茶沙龍」，將邀請「邱麗蔭」分享20餘年來從事裁縫與拼布的心路歷程，現場另進行「杏福袋」拼布教學，報名至11月26日（週一）止。

(中時 )