台中花博開幕形象影片曝光、職人視角及台中美景令人驚艷

2018年10月25日 11:01 中時 陳世宗

台中將於11月3日舉辦世界花卉博覽會，市府在花博臉書粉絲專頁公布花博開幕形象影片《聽•花開》，內容透過台中各地職人的視角，展現台中從傳統到現代、飲食到工藝、文化到信仰的生命力，所有技藝的淬煉過程，就如同每朵花開前養分的累積，最後絢麗綻放，透過影片邀請民眾細細品味花博與台中人文，聆聽花開與這座城市的聲音。

台中花博發言人黃意涵表示，花博開幕形象影片由曾參與台北世大運、第29屆金曲獎、中華職棒明星賽、台北設計獎、2017年雙十國慶等知名專案的導演林呈軒執導，影片一開始僅出現一個「聽」字，接者從台中糕餅業、自行車業、裁縫業、雕刻業、佛具業、廟宇等職人視角，展現各種傳統工藝、飲食、文化及信仰的生命力。

台中是糕餅業及自行車業的重鎮，市府也積極保留傳承匠師雕刻技藝，透過影片帶出這些行業職人的精緻工藝，展現台中產業文化之美。

畫面並以快節奏呈現台中各地人文景致，例如大坑山群、高美濕地、潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、北屯海天橋、九天黑森林、彩虹眷村、東海路思義教堂等，帶著觀眾穿梭在台中山、海、屯、城的每一角落。

影片後段也呈現花博豐原葫蘆墩公園、后里森林園區、外埔園區、后里馬場園區的壯麗景象，最後以台中國家歌劇院代表台中，帶出台中花博的精采。影片中並以3D製作獨一無二的花卉穿插其中，這朵花的花蕊設計參考了台中市花「山櫻花」，另外一層意思也想表達「台中心」的意涵。

黃意涵指出，花瓣的部分則延續山櫻花屬薔薇科的特性，結合重瓣型薔薇多層次花瓣的排列方式，讓花朵呈現上更加豐富。而薔薇植物是台中與中部的盛產花種，也因花色眾多，可稱作花中的「色彩之王」，在設計團隊的巧手下，讓花朵更加獨一無二。

影片中這朵花是屬於每個人自己想像的花，從影片一開始的含苞待放，經過台中各地職人技藝的淬鍊及台中各地人文景致的薰陶，最後盛開綻放，象徵每個人心中最後都能開出一朵屬於自己最奇幻、絢麗的花。

黃意涵強調，花的綻放意味著養分累積、成長的見證，台中為花博準備了三年，這三年來，這座城市每個共同努力的人民、產業，一點一滴的累積、一步一步的成長，就在等待11月3日花博開展後盛開綻放，邀請大家來台中一同聆聽花開的聲音，細品台中這個城市的美好。

影片可至台中花博臉書專頁（ http://bit.ly/2EINnXM ）或Youtube（https://youtu.be/AaGrj3FGap8） 欣賞。

(中時 )