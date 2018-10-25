雲林》虎尾滯洪池興建案 張麗善邀營建署聽民意

雲林縣長候選人張麗善（前右三）邀雲林縣水利處長許宏博（前右一）、營建署長吳欣修（前右四），針對虎尾體育場下做滯洪池，聽取民意。（許素惠攝）

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李姓退休技師強調虎尾體育場不適合做滯洪池，建議做在農博公園。（許素惠攝）
內政部營建署長吳欣修（右二）強調會請雲林縣府再和居民溝通。（許素惠攝）

雲林縣長候選人張麗善25日上午針對虎尾體育場下興設滯洪池案，邀請內政部營建署長吳欣修等官員聽取民意，居民認為應建在地勢較低處，體育場是高點不適合，而且會影響居民 休閒，希望再仔細評估。雲林縣水利處長許宏博說明規畫原因，強調還未定案。

虎尾鎮長候選人丁學忠、陳威成，以及議員、代表和里長等都來關心，居民並遞交連署陳情書給吳欣修。

李姓退休技師指出，運動場一旦開挖，會影響毗連的虎尾農工學生上體育課，也會讓居民無法運動，此處是虎尾高點，不適合做滯洪池，建議做在農博公園，方便把積水排出去。

退休教官說，日本的滯洪池是和地下停車場共存，不是和體育場。一群在虎尾土生土長的7、80歲阿嬤表示，萬一水排不出去，淹水怎麼辦，還有四周都有大樓，土一挖，如果影響地基安全，怎麼辦？總歸一句話就是不適合。

許宏博指出，目前正在設計，還未決定怎麼做，大家說得很對，不怕下大雨，就怕水排不出去，所以再高也會淹，例如大成區比體育場高約1米仍會淹，做了滯洪池就不會淹了，此案構想只是要先把水暫時儲放，讓水不會一直湧到下游，造成大淹水，而且下雨才儲水，晴天不會有水，會定期消毒，多聽民意。

吳欣修說，雲林縣府在構思此案時做了很周全的考量，包括急降雨的承載力、用地取得等，會請縣府更深入和居民溝通，讓居民了解。

(中時 )

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