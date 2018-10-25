台日聯合文化座談會聚焦城市綠化 張光瑤盼花博永續發展

2018年10月25日 11:10 中時 陳世宗

副市長張光瑤向日本各界介紹台中花博，邀請到訪台中，感受花博與台中城市之美。（陳世宗翻攝）

台中市政府24日在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心舉行「台日聯合文化研討會」，副市長張光瑤與日本公園界、園藝產業、造景設計者針對城市綠化議題交流，盼以「花與綠」的能量創造永續發展契機；副市長張光瑤向日本各界介紹台中花博，邀請到訪台中，感受花博與台中城市之美。

台日聯合文化研討會由台中花博顧問福井昌平擔任引言人，副市長張光瑤、前日本國土交通省都市整備局公園綠地景觀課長町田誠、園藝研究家富山昌克接力進行專題演講，前NHK主播須磨佳津江也錄製影片分享「Opening Garden」概念，駐日代表謝長廷、台灣文化中心主任朱文清也到場共襄盛舉。

張光瑤表示，台中主辦世界花卉博覽會，為維護石虎棲地，將原定花博場地一分為三，規劃后里、外埔及豐原3大園區，並以「花現GNP」GREEN（綠色生產）、NATURE（自然生態）、PEOPLE（人文生活）理念貫穿這次展覽，也因此獲得AIPH肯定，2015年9月正式將台中花博定名提升為等級更高的「世界博覽會」（World Exposition），肯定台中對生態保育的重視。

張光瑤說，台中花博Logo的中間是一個「人」的形狀，搭配slogan「聆聽花開的聲音」，就是希望每個人都能敞開心門，從不一樣的角度，用心聆聽土地想要傳達的訊息，享受幸福的花都饗宴，張副市長也於現場播放花博形象影片，得到與會來賓熱烈迴響。

前日本國土交通省都市整備局公園綠地景觀課長町田誠以公部門由上而下推動綠化政策為主題，提出透過博覽會促進全國都市綠化契機，並分享日本以「將公園物盡其用」理念推廣空間活化，分享並建議台中花博舉辦後永續發展議題。

日本園藝研究家富山昌克不僅是知名蘭花專家，更是此次NHK電視台《趣味的園藝》台中花博專題主持人，他以自身深厚蘭花知識提出「台日蘭花接力賽」概念，傳遞台灣生產蘭花幼苗，日本接力栽培的交流。

(中時 )