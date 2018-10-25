通聯證實司機一路通報求救 台大醫王明鉅轟：院長還能安坐？

2018年10月25日 11:06 中時電子報 戴安瑋

1021普悠瑪列車翻車重大事故後，台鐵局一直說謊企圖把責任推給司機員，副局長杜微昨更直白指，是司機員關閉ATP後未回報，且超速過彎以致翻車。對此，台大醫院前副院長王明鉅表示，司機員關鍵通聯記錄曝光了，證實司機員有通報，還不斷與調度員、列車檢查人員對話，尋求解決方法；院長、部長、局長，面對200位死傷民眾，你們還能安坐上位嗎?台鐵局長等所有相關人員都應立刻停職接受調查。

他在臉書上表示，台鐵普悠瑪號在宜蘭新馬車站發生嚴重事故，造成超過200人死傷，台鐵從局長以下，副局長、主祕、處長…全部都在媒體上說明是司機沒有通報ATP關閉，調度員都不知道，今天凌晨事故火車司機的通聯記錄全文曝光。

他說，他讀完通聯記錄後認為，台鐵局長、副局長與相關負責的主管副主管們，與所有當天負責的調度與檢查人員們，全部立即停職接受第三公正單位調查，因為這份通聯記錄顯示：一、列車從事發之前43分鐘開始，就有大問題。二、這個大問題，一直沒被有效解決。三、這位一周支援普悠瑪駕駛任務一天的司機，只有一個人。只有單獨一個人來承擔，與各方通話，尋找故障原因，設法排除故障，以及最重要的安全駕駛火車的重責大任。

王明鉅更質疑台鐵局主管們集體隱瞞事實、有沒有大家先講好該如何對外說明?到底有沒有故意避重就輕?你們再也沒有資格繼續在你們的職位上，自己調查自己，為自己說話。

他強調，再也不相信台鐵局的任何說法，他也不相信行政院或交通部會給出全面、徹底、深入、從制度面、系統面一直到管理面的完整調查，「因為你們在政治利益與個人職位的考量下，全部都是當事人全部都是利害關係人，我不相信你們會說真話」。

他請由總統府下令，組成由非政府機構人員，甚至國外專家所組成的調查單位，來徹底調查這次普攸瑪號事故，這是18位無辜民眾的死難，這是185位無辜民眾的傷害。不拿出真正面對問題，徹底解決問題的決心，你們還能安坐在院長、部長的大位嗎?

(中時電子報)