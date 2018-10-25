北區社區營造展成果 27日開元振興公園登場

北區各社區營造團體宣傳27日將在開元振興公園登場。（程炳璋攝）

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台南市北區社區總體營造成果展27日在開元振興公園登場，北區區公所25日先辦宣傳會，參與台南市文化局社區營造的4個社區，都將在現場展現各自的社區特色成果。

台南市北區27日的社區營造成果展，在文化局輔導計畫下，今年完成15里共128小時的社區訪問調查，預計明年可完成全區調查後出版專書。

北區參與文化局社區營造計畫有正覺社區、勝安社區、振興社區、重興社區，正覺社區營造四句聯的巷弄空間素負盛名，社區現在又加入木工班與社區廚房。勝安社區打造香草公園與擅長高齡照護，振興社區有動保社造打造社區服務犬，另外並逐鄰辦理巷弄活動。重興社區的「心臉譜」發覺社區人物的生命故事。每個社區都營造自己的特色。

北區區長李皇興表示，社造工作在北區長期都結合學校教育推廣，例如大港國小新住民教育、大光國小結合成功國中及崑山中學的武術與家將藝陣、開元國小的創客自造教育，延平國中有研究蚊子的登革熱社團「嗡嗡社」。

李皇興提到27日的活動現場，將依照文化、環保、福利、治安、防疫、防災分為6大棚區，除了供外界參觀北區社區營造成果，現場還有多項有趣體驗。包括社區服務犬與民眾互動，警方提供3D酒駕眼鏡讓民眾體驗酒醉的視野、振興社區與環保局合作打造的太陽能車，現場以太陽能發電製作爆米花，分送給民眾。

(中時 )

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