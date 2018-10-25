高鐵選舉疏運 4天加開58班次列車

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2018年地方公職人員選舉將於11月24日（六）舉行，台灣高鐵（2633）為加強服務旅客返鄉投票之需求，於11月23日（五）至11月26日（一）規畫選舉疏運，期間加開58班次列車（南下24，北上34），總計4天提供659列車的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」。旅客可自10月27日（六）凌晨零時起，一次預購疏運期間去回程車票。

高鐵表示，選舉疏運期間早鳥優惠適用車次達215班，佔總班次數逾32%，其中114班次適用早鳥65折優惠；旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

同時，選舉疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「會員平日離峰優惠」、「TGO會員限量指定車次優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵指出，選舉疏運期間返鄉投票人潮眾多，呼籲旅客預先訂位，並多加利用全國一萬多家高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路，提早完成付款、取票，即可省去到車站排隊購、取票時間，直接進站搭車。

此外，高鐵各車次提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

(工商 )

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