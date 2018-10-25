台北》昨批小英沒發現公宅政策問題 柯P今稱：我數字也記錯

2018年10月25日 11:26 中時 張潼 、 鄧博仁

台北市長柯文哲昨天主持公安督導會報時談到包租代管、公宅政策，他指出，目前全台灣有60多萬戶1年以上沒人住的空屋，中央還要蓋20萬戶公宅是有問題的，不但有替自己「4年2萬戶公宅」遭質疑跳票澄清的意味，還不忘說「我有發現問題，但小英好像沒有」。不過，柯今被問到此事，態度轉趨低調稱，「不是沒發現啦，是實際執行過程中有發現政策的問題，而且我數字也有記錯」。

面對媒體詢問中央20萬戶公宅政策是否應該調整？柯文哲說，他數字也有記錯，其實是12＋8，也就是8萬是包租代管。只是，全台灣推包租代管到現在大概1000多戶，其中台北市400多，「我們已經很認真做了，但是還是推不動，代表制度面要大調整，否則重複失敗的經驗不會成功」。

媒體追問，昨天的說法是否會得罪小英？柯文哲僅表示，政策本來就是隨著環境調整；但他也澄清，「沒有啦，不是沒發現啦，是我們在實際執行過程中，有發現居住政策的問題」。

另外，昨天公安會報中，柯文哲也有提到侯友宜大群館的議題。他在會中談到土管規範時表示，包括大群館、他先前的競選辦公室小樹屋、條通、大彎北、師大商圈等問題，法律是給人民遵守，而不是參考用的，不要訂出來不能遵守，這些問題選後要趕快處理掉；柯說，常常上任第一年都在休息，接著又要選舉了，乾脆給下任處理，但這次11月24日如果沒選上大家就放假，有選上就咬緊牙關一次解決，不要再「債留子孫」了，要求市府局處明年開始大修土管規範。

柯文哲還抱怨，選舉真的是照妖鏡，侯友宜那個案子，這樣解釋可以通、那樣解釋也可以通，難怪人家說官字兩個口，話都他們在說；而且，一棟房子百個門牌，因為房屋現值10萬元以下，也不用繳房屋稅。

對此，柯文哲今也再次說明，大群館是合法的，但是這麼大一棟房子北市府課不到稅，表示稅制有什麼要修改；至於照妖鏡的說法，則是指若侯不出來選，大群館議題永遠也不會上台面，他若不租競選辦公室，小樹屋也還在安居樂業。

(中時 )