新北》三重空軍一村改建文化園區　李倩萍促準時完工

新北市府斥資上億元改建空軍三重一村為文化眷村園區，市議員李倩萍與文化局長林寬裕會勘工地，督促11月10日準時開幕。（吳岳修攝）

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新北市空軍三重一村是目前北台灣保存最完整的空軍防砲部隊眷村舊址，村內還留有日治時期國軍建置的防砲陣地及地下防空通道，新北市府去年規畫改建為「新北市眷村文化園區」，市議員李倩萍質疑工程進度落後，日前會同文化局長林寬裕會勘工地，林寛裕強調施工正常，「11月10日一定如期開幕」。

議員李倩萍質疑，改制前的台北縣政府在2006年就將三重空軍一村公告列為歷史建築，為了活化使用並帶動周遭經濟發展，文化局花費上億元預算整修，但她發現市府公告11月10日將以文化園區樣貌重新開幕，但距離開幕日只剩不到3星期，修建工程卻是嚴重落後，地板泥濘不堪，園區內安全設施均未設置，開放後可能影響參觀民眾安全。

面對議員質疑重建進度落後，文化局長林寬裕強調，「工程均如期進行，進度正常，11月10日絕對會如期開幕」，他也表示，全區修復工程從2017年6月15日開工，包含硬體修復工程與後續軟體的規劃，總經費高達1億8千多萬元，分二階段施工並開放民眾參觀，第一階段11月10日開放，包含戶外空間、展演空間及60%部分眷舍，第二階段預計於2019年上半年第一季可完工開放。

文化局指出，空軍三重一村是全台保存最完整的空軍防炮部隊眷村，市府規畫改為「新北市眷村文化園區」，作為眷村文化推廣基地，園區面積達1.38公頃，要推動眷村建築活化再利用及文化再生產，讓民眾重溫熟悉的眷村故事、文物展示，同時也會讓藝文活動及藝術家進駐，透過藝術家與在地社區文化的互動，讓新北眷村文化保存下來。

(中時 )

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