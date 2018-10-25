挺新北不塑店家 抽獎送iPhoneXR

2018年10月25日 11:31 中時 譚宇哲

新北市環保局推出「新北不塑之客友善店家」大募集活動，邀請民眾12月5日前到不塑店家消費，並自備環保容器及餐具，就可參加抽獎活動拿好康。（譚宇哲翻攝）

號召民眾響應環保，新北市環保局推出「新北不塑之客友善店家」大募集活動，活動期間至不塑店家消費，只要自備環保容器及餐具，並手持活動手拿牌拍照上傳到活動網站，就可參加抽獎活動，就有機會抽到最大獎iPhone XR及iPad等好康。

環保局今年8月開始招募「新北不塑之客友善店家」，只要符合「內用不提供任何材質一次性用品」、「歡迎消費者自備環保餐具或購物袋」、「商品外包裝無塑化或使用可重複利用之材質包裝」、「外送餐點採用環保餐具並回收清洗重複使用」、「外帶自備環保餐具或購物袋給予消費優惠」及「任何其他創新減塑作為」中的任2項條件，就可申請成為不塑店家。

環保局表示，截至目前為止，新北市已有321間店家加入「新北不塑之客友善店家」，不塑店家與不塑之客（不塑消費者）是相輔相成，希望民眾能夠從飲食行為中落實不塑行為，為讓消費端和販售端共同合作響應不塑，環保局在10月25日至12月5日推出「不塑有禮，好禮三重抽」活動。

第一重「貼文按讚抽」及第二重「貼文分享抽」的抽獎活動，只要到「新北i環保」FB粉絲團針對指定貼文按讚或分享，就可以獲得抽獎機會，活動期間一共會抽獎3次，每次分別會抽出7-11便利超商100元電子禮券15名及華納威秀VIP電影套票7名。

第三重「拍照上傳抽」則是活動期間自備環保容器及餐具到「新北不塑之客友善店家」內用或外帶消費，完成手持不塑之客手拿牌拍照並上傳照片到本次活動網站，就有機會獲得iPhone XR或iPad大獎。

環保局說，希望藉此讓大家一起用行動來支持不塑生活，相關活動資訊請上活動官網（網址：https://feversocial.com/ntpclowcarbon/6414）或「新北i環保」FB粉絲團。

(中時 )