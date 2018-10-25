富比士最新大陸400富豪榜 馬雲346億美元身價重返榜首

2018年10月25日 11:25 中時 林勁傑

富比士今公布最新的2018年大陸400富豪榜。大陸互聯網巨頭、阿里巴巴董事局主席馬雲以346億美元身家，自2014年以來首次回歸榜首，不過，他的財富也比一年前縮水40億美元。

去年登上富比士大陸富豪榜的400位富豪中，有超過3/4經歷了財富下跌。有93人落榜。留在榜上的富豪中，有229人的財富比一年前降低，有近三分之一的富豪的財富降低了20%甚至更多。

去年的首富、大陸恒大董事局主席許家印的排名下降到第3位。許家印的財富淨值為308億美元，下降幅度為28%。以美元計算，房地產富豪許家印的財富淨值減少了117億美元；他是今年財富值降低最多的富豪。騰訊董事會主席馬化騰的財富雖縮水了62億美元，但是依舊憑藉328億美元的財富淨值，蟬聯榜單第2名。

富比士大陸總編范魯賢（Russell Flannery）說：「世界已經將大陸與創富聯繫到一起。今年，財富減少程度之深，令人驚訝。大陸經濟的全球化前所未有，國際形勢和商業預期的變化對本榜單產生了很大影響。」

雖然幾乎所有行業的總財富都出現下降，但製造業受到的衝擊更大，該行業上榜富豪數量從79位下降至72位，平均財富淨值從21億美元降至18億美元。長期以來，製造業是出產大陸富豪的最大來源。2017年，所有400位上榜者的身家都達到10億美元，甚至更高。然而，今年的上榜門檻降至8.4億美元;400位上榜者中，僅有344位是身家10億美元或以上的億萬富豪。

(中時 )