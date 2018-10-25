世界大賽G2》普萊斯優質先發助陣 紅襪2連勝道奇

2018年10月25日 11:23 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

紅襪隊25日與道奇隊於主場進行世界大賽第2戰，紅襪先發投手普萊斯(David Price)雖在第4局失掉2分，不過其餘時間皆能有效壓制道奇，以6局僅失2分的優質先發助隊以4比2獲勝，紅襪在世界大賽系列戰取得2比0領先優勢。

2局下紅襪靠著波格茲(Xander Bogaerts)、金斯勒(Ian Kinsler)2支安打先馳得點、1比0領先。4局上紅襪先發投手普萊斯遇上亂流，無人出局就被攻佔滿壘，隨後遭坎普（Matt Kemp）以高飛犧牲打攻下1分，接著又被普伊（Yasiel Puig）擊出安打，道奇以2比1超前比數。

落後的紅襪在5局下2出局後吹響反攻號角，瓦茲奎( Christian Vazquez)、貝茲（Mookie Betts）攻佔得點圈，也逼得道奇隊喊出暫停，但隨後柳賢振仍投出四壞保送形成滿壘危機，隨後麥森（Ryan Madson）接手投球。

滿壘上場面對首位打者，麥森就投出四壞球保送，讓紅襪擠回1分，又遭下一棒馬丁尼茲(J.D. Martinez)揮出帶2分打點安打，紅襪以4比2超前比數，終場就以此比數收下勝利。

道奇先發投手柳賢振4.2局被擊出6安打，投出5次三振與1次四壞保送，失4分皆為責失分。紅襪先發投手普萊斯6局只挨3支安打，投出5次三振與3次四壞保送，僅掉2分責失分。

(中時電子報)